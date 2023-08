Beursblik: ECB nog steeds het meest bezorgd over inflatie Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank tonen aan dat de ECB zich nog steeds meer zorgen maakt over de inflatie die maar niet terugkeert naar de doelstelling van 2 procent, dan over een economie die mogelijk in een recessie belandt. Dit concludeerde ING donderdag na het lezen van de notulen. Volgens econoom Carsten Brzeski zou de centrale bank een tegenvallende groei, die ook zwakker uitvalt dan de eigen prognoses, kunnen tolereren, zolang de economie van de eurozone niet afglijdt naar een volledige recessie. "Er werd een opmerking gemaakt [in de notulen] dat de inflatievoorspellingen van de ECB de laatste tijd betrouwbaarder waren dan de groeivoorspellingen", zei Brzeski. Hij ziet in de notulen "een subtiel havikisme", omdat de ECB erop wees dat de onderliggende inflatie hoog bleef, terwijl de groei niet zwak genoeg was. "De notulen van vandaag benadrukken dat de centrale bank vasthoudt aan haar standpunt om meer nadruk te leggen op feitelijke [macro]gegevens in plaats van op verwachte gegevens, dat ze nog steeds een groter risico ziet op het te vroeg stoppen met verkrappen in plaats van te ver te gaan, en dat ze een groter incasseringsvermogen lijkt te hebben voor negatieve groeiverrassingen dan voor onverwachte inflatieontwikkelingen", vatte de econoom van ING de notulen samen. De ECB verhoogde de rente in juli met 25 basispunten, waarbij voorzitter Christine Lagarde benadrukte dat zowel een pauze als een verdere renteverhoging in september mogelijk zijn. Brzeski ziet veel onduidelijkheid over wat er in september zal gebeuren, zowel in de macrodata die verschijnen, als ook in de opmerkingen van ECB-bestuurders. "De ECB zelf zal waarschijnlijk pas op de dag van de volgende vergadering weten wat ze gaat doen", volgens de econoom van ING. Het volgende rentebesluit van de Europese Centrale Bank staat voor 14 september geagendeerd. Bron: ABM Financial News

