Hogere opening Wall Street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een licht hogere opening tegemoet, nadat een belangrijk inflatiecijfer voorbeurs geen verrassing opleverde. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 0,2 procent in het groen. De beurs kan een vijfde dag van stijgingen op rij meemaken, nadat de PCE inflatie-index geen roet in het eten gooide. De kerninflatie steeg zoals verwacht van 4,1 naar 4,2 procent. Dit is de favoriete indicator voor de Federal Reserve om de ontwikkeling van de inflatie te volgen. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering bleek afgelopen week te zijn gedaald met 4.000 tot 228.000. Vooraf werd gerekend op een stijging naar 240.000. Vrijdag volgt nog het maandelijkse banenrapport. Dit rapport moet duidelijk maken of de Amerikaanse arbeidsmarkt daadwerkelijk verzwakt. De consensusverwachting gaat uit van 170.000 nieuwe banen in augustus tegen 187.000 een maand eerder. Europese beurzen stijgen donderdag en in Azië waren de uitslagen verdeeld. Olie werd iets duurder. Een oktoberfuture West Texas Intermediate olie steeg 1,3 procent tot 82,73 dollar. Brent-olie werd 1,1 procent duurder op 86,17 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0866. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0920 op de borden. Bedrijfsnieuws Salesforce meldde woensdag nabeurs beter dan verwachte winstcijfers en gaf ook een beter dan verwachte outlook voor de komende kwartalen af. Het aandeel steeg voorbeurs 6,5 procent. Lingeriemerk Victoria's Secret boekte onverwacht een verlies en voorziet een omzetdaling in het hele jaar. Het aandeel daalde voorbeurs 4 procent. Chewy rapporteerde een winst in het tweede kwartaal en een sterker dan verwachte omzet. Voor het derde kwartaal rekent het bedrijf op een omzet die onder de verwachting lag. Het aandeel verloor 6 procent in de elektronische handel. Five Below verloor 5 procent. Het bedrijf stelde zijn outlook voor het boekjaar bij, omdat het rekent op meer verlies van handelsvoorraden, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan zijn door diefstal, beschadiging of boekhoudkundige fouten. Aandelen Okta stegen 11 procent na meevallende resultaten. Het bedrijf zei signalen te zien dat de uitgaven aan IT door klanten aan het stabiliseren zijn. Palantir Technologies verloor in de handel voorbeurs 4 procent na een adviesverlaging door Morgan Stanley. Slotstanden Wall Street sloot woensdag hoger. De S&P 500-index steeg 0,4 procent tot 4.515,00 punten. De Nasdaq steeg 0,5 procent tot 14.019,31 punten en de Dow Jones-index klom 0,1 procent tot 34.888,14 punten. -- Bron: ABM Financial News

