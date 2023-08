Campbell Soup voldoet aan verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Campbell Soup heeft het in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar aan de verwachtingen van analisten voldaan. Dit bleek donderdag uit de resultaten van de Amerikaanse fabrikant van soepen en sauzen.

Campbell zag de omzet in het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 30 juli, autonoom met 5 procent stijgen naar 2,07 miljard dollar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 2,06 miljard dollar.

De aangepaste EBIT daalde van 269 miljoen naar 242 miljoen dollar, een min van 10 procent.

De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,50 dollar tegen 0,56 dollar over het vierde kwartaal een jaar eerder. De verwachting van analisten lag ook op 0,50 dollar per aandeel.

Outlook

Campbell voorziet voor het lopende boekjaar 2024, exclusief de eventuele overname Sovos Brands, een volumedaling in de eerste helft van het jaar, met een draai naar een positieve trend in de tweede jaarhelft.

Voor de netto-omzet wordt uitgegaan van een daling van 0,5 procent tot een stijging met 1,5 procent ten opzichte van de omzet over het gehele boekjaar 2023 van 9,36 miljard dollar. In de consensus ligt de verwachting op een stijging van de omzet met 1,2 procent naar 9,47 miljard dollar.

Voor aangepast EBIT en aangepaste winst per aandeel verwacht het bedrijf een gematigde groei. Voor het EBIT wordt een stijging van 3 tot 5 procent voorzien ten opzichte van de EBIT over 2023 van 1,367 miljard dollar.

Voor de winst per aandeel gaat Campbell Soup uit van een vergelijkbare stijging naar 3,09 tot 3,15 dollar tegen 3,00 dollar over heel 2023. In de consensus wordt uitgegaan van 3,09 dollar per aandeel.

In december van dit jaar verwacht Campbell de overname van Sovos af te ronden. Na afronding van de deal, verwacht het bedrijf de outlook voor het fiscale jaar 2024 aan te passen.

Het aandeel Campbell noteerde donderdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 1,4 procent hoger.