Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in een markt die vooral reageert op macrodata.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,1 procent op 460,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 15.966,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een fractioneel verlies op 7.357,40 punten. De Britse FTSE steeg fractioneel naar 7.476,77 punten.

Volgens de analisten is er sprake van een macro-gedreven markt, die al enige tijd laveert tussen de angst voor inflatie en stijgende rentes enerzijds en vrees voor een terugval van de economische groei anderzijds. "De afgelopen week lijkt de markt wat weg te draaien van de inflatieangst en zich meer te richten op de vrees voor een economische terugval. Op zich hoeft dat niet slecht te zijn voor de markt. Een wat tegenvallende economie op korte termijn zorgt voor lagere inflatie en die lagere inflatie beïnvloedt de economie op iets langere termijn juist positief", aldus ING.

"Een lagere economische groei is een goed scenario voor de Fed om een pauze in te lassen wat de beurzen omhoogdrijft", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx.

Volgens Verstraete gaat de aandacht vandaag uit naar de PCE-prijsindex over juli en de wekelijkse steunaanvragen. "Een verrassing in één van de beide cijfers kan voor verhoogde volatiliteit zorgen op de beurs."

De verwachting is dat de kerninflatie op jaarbasis uitkomt op 4,2 procent tegen 4,1 procent in juni en op 0,2 procent op maandbasis, gelijk aan de inflatie in juni.

De Duitse detailhandelsverkopen lieten in juli op maandbasis een afname zien van 0,8 procent. Op jaarbasis namen de verkopen met 2,2 procent af.

In Frankrijk werd weer een stijging van de inflatie gemeten. In augustus stegen de prijzen op jaarbasis met 4,8 procent tegen 4,3 procent in juli. En de inflatie in de eurozone kwam over augustus in een voorlopige meting op jaarbasis uit op 5,3 procent, gelijk aan de inflatie in juli. De verwachting lag op 5,1 procent. De kerninflatie daalde van 5,5 procent in juli naar 5,3 procent. Hiervoor was ook 5,3 procent voorzien.

De Franse economie liet in het tweede kwartaal op kwartaalbasis een groei van 0,5 procent. Deze tweede raming kwam overeen met de eerste taxaties.

De werkloosheid in de eurozone bleef in juli bovendien onveranderd op 6,4 procent.

In de VS staan vanmiddag naast de kerninflatie, de wekelijkse steunaanvragen en de inkoopmanagersindex van Chicago op het programma. De steunaanvragen worden ingeschat op 235.000 tegen 230.000 een week eerder.

Sprekers zijn vandaag de vicevoorzitter van de ECB, Luis de Guindos, en de voorzitter van de Fed van Boston, Susan Collins.

Olie noteerde donderdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 81,82 dollar, terwijl voor een november-future Brent 85,53 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0874. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0923 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0920 op de borden.



Bedrijfsnieuws

UBS heeft in het tweede kwartaal tientallen miljarden winst geboekt, omdat de Zwitserse bank zijn noodlijdende rivaal Credit Suisse vorig jaar mocht overnemen. Het aandeel noteerde 5,7 procent hoger.

In Parijs zakte de koers van het aandeel Pernod Ricard 4,5 procent na jaarcijfers. Daarmee voerde deze de lijst van in totaal tien dalers in de Cac 40 aan. Onder de stijgers maakte het aandeel Teleperformance met een winst van 3,0 procent de grootste sprong.

Frankfurt kende ook tien dalers met als grootste daler het aandeel Porsche, waar 1,6 procent vanaf ging. Het aandeel Zalando steeg 3,3 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden nog geen 0,1 procent in het rood.

De S&P 500-index steeg woensdag 0,4 procent tot 4.515,00 punten. De Nasdaq steeg 0,5 procent tot 14.019,31 punten en de Dow Jones-index klom 0,1 procent tot 34.888,14 punten.