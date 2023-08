Valuta: euro levert koerssprong weer in

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag na een stevige uitstap boven de 1,09 dollar weer rond de 1,0890 dollar, een signaal dat de markt nog niet zeker lijkt van de trend in de Amerikaanse kerninflatie.

"We hebben vanochtend rond 04.15 uur 1,0945 dollar voor een euro op het bord gezien", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Daarna is de dollar toch weer opgelopen naar het huidige niveau. Het lijkt er op dat de markt voorsorteert op een kerninflatie die nog niet helemaal naar het zin van de Fed is. De bewegingen tot nu laten zien dat de markt in elk geval in beweging is en wij verwachten dat die volatiliteit nog niet weg is", aldus Van der Meer.

De kerninflatie van de VS over augustus wordt vanmiddag samen met de inkomens en besteding gepubliceerd.

De verwachting is dat de kerninflatie op jaarbasis uitkomt op 4,2 procent tegen 4,1 procent in juni en op 0,2 procent op maandbasis, gelijk aan de inflatie in juni.

De Duitse detailhandelsverkopen lieten in juli op maandbasis een afname zien van 0,8 procent. Op jaarbasis namen de verkopen met 2,2 procent af.

In Frankrijk werd weer een stijging van de inflatie gemeten. In augustus stegen de prijzen op jaarbasis met 4,8 procent tegen 4,3 procent in juli. En de inflatie in de eurozone kwam over augustus in een voorlopige meting op jaarbasis uit op 5,3 procent, gelijk aan de inflatie in juli. De verwachting lag op 5,1 procent. De kerninflatie daalde van 5,5 procent in juli naar 5,3 procent. Hiervoor was ook 5,3 procent voorzien.

De Franse economie liet in het tweede kwartaal op kwartaalbasis een groei van 0,5 procent. Deze tweede raming kwam overeen met de eerste taxaties.

In de VS staan naast de kerninflatie de wekelijkse steunaanvragen en de inkoopmanagersindex van Chicago vanmiddag op het programma. De steunaanvragen worden ingeschat op 235.000 tegen 230.000 een week eerder.

Sprekers zijn vandaag de vice-voorzitter van de ECB Luis de Guindos en de voorzitter van de Fed van Boston Susan Collins.

De euro noteerde donderdag 0,5 procent lager op 1,0870 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8566 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,2692 dollar.