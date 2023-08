AEX licht hoger onder aanvoering van DSM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 748,65 punten. "Richtinggevend bedrijfsnieuws is er nauwelijks en vanaf dat front zal het ook de komende tijd rustig zijn, nu de cijfers over het eerste halfjaar praktisch overal binnen zijn", aldus analisten van ING. Volgens de analisten is er sprake van een macro-gedreven markt, die al enige tijd laveert tussen de angst voor inflatie en stijgende rentes enerzijds en vrees voor een terugval van de economische groei anderzijds. "De afgelopen week lijkt de markt wat weg te draaien van de inflatieangst en zich meer te richten op de vrees voor een economische terugval. Op zich hoeft dat niet slecht te zijn voor de markt. Een wat tegenvallende economie op korte termijn zorgt voor lagere inflatie en die lagere inflatie beïnvloedt de economie op iets langere termijn juist positief", aldus ING. "Een lagere economische groei is een goed scenario voor de Fed om een pauze in te lassen wat de beurzen omhoogdrijft", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. Volgens Verstraete gaat de aandacht vandaag uit naar de PCE-prijsindex en de wekelijkse steunaanvragen. "Een verrassing in één van de beide cijfers kan voor verhoogde volatiliteit zorgen op de beurs." Maar vanochtend staat eerst de inflatie in Europa nog op de rol. "Om 11 uur laat Eurostat weten hoe de inflatievlag er in de eurozone bijhangt. Er wordt rekening gehouden met een daling van 5,3 procent naar 5,1 procent op jaarbasis. De kerninflatie wordt geacht te zijn gedaald van 5,5 procent naar 5,3 procent", blikt Erik-Jan van Harn van Rabobank vooruit. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0874. De olieprijzen stegen licht tot krap 82 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging DSM-Firmenich aan kop met een stijging van 2,3 procent. ASMI steeg met 0,9 procent en Besi maakte een pas op de plaats. Barclays heeft donderdag de aandelen van deze twee halfgeleiderspecialisten van de verkooplijst gehaald. Verzekeraar NN Group noteerde 2,8 procent lager na een ex-dividend notering. Hiervoor gecorrigeerd steeg het aandeel wel licht. In de AMX won OCI 1,8 procent. Just Eat Takeaway schreef 3,4 procent bij, nadat het aandeel eerder op de ochtend nog een procent lager koerste. In de AScX wonnen PostNL en Avantium 1,5 tot 2,1 procent. Azerion verloor na cijfers 2,6 procent, maar het verlies was minder groot dan eerder op de ochtend. Het lokaal genoteerde Morefield, dat vanochtend positiever werd over de winstvooruitzichten voor dit jaar, won ruim 13 procent. Bron: ABM Financial News

