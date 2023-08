Beursblik: Barclays haalt ASMI en Besi van de verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft donderdag de aandelen ASM International en BE Semiconductor Industries van de verkooplijst gehaald. Dit bleek uit een sectorrapport van de Britse bank. Het advies voor zowel ASMI als Besi stond op Onderwogen, maar werd vandaag verhoogd naar Gelijkgewogen. Het koersdoel voor ASMI ging daarbij van 350,00 naar 415,00 euro en dat voor Besi van 85,00 naar 100,00 euro. De belangrijkste reden dat Barclays voorzichtig was met ASMI en Besi waren de taxaties voor 2024. Maar analisten hebben hun taxaties met circa 5 procent verlaagd, waardoor de ramingen van Barclays minder ver onder de consensus liggen. De waardering voor beide aandelen blijft desondanks hoog, net als de verwachtingen. Toch is een Onderwogen advies niet langer op zijn plek, aldus Barclays. ASMI houdt in september een beleggersdag, en dat zou weleens een aanjager kunnen worden, denken de analisten. Het opwaarts potentieel voor Besi in de komende maanden schat Barclays laag in. "De eindmarkten blijven moeilijk." ASML stond al op Gelijkgewogen bij Barclays, maar de Britse bank verhoogde donderdag wel het koersdoel van 640,00 naar 680,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.