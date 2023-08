Beleggers verruilen ASR voor ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland koopt voorlopig geen aandelen in tot de beleggersdag die in juni 2024 wordt verwacht en hoewel de verzekeraar dit al sinds de overname van Aegon Nederland in oktober 2022 zegt, lijkt de markt dit als een signaal te zien om het aandeel in te ruilen. Dat stelde Berenberg donderdag in een rapport. ASR Nederland wil naast het dividend zijn geld op de plank houden om eigen aandelen te kunnen terugkopen die Aegon straks waarschijnlijk te koop zal aanbieden, als de verzekeraar zijn belang van bijna 30 procent in ASR besluit te verkleinen. Als dat laatste niet gebeurt, dan kan de verzekeraar zelf aandelen gaan inkopen, meldde ASR. Het aandeel ASR daalde op 30 augustus met 3 procent, terwijl ABN AMRO 4 procent steeg. ABN AMRO kan worden gezien als de tegenhanger van ASR in het Nederlandse bankenlandschap. ASR Nederland biedt een dividendrendement in 2023 van 7,1 procent, tegen 8,7 procent bij ABN AMRO, volgens de consensusverwachting van Bloomberg. Berenberg denkt dat ASR in 2024 meer dan 1,1 miljard euro kapitaal zal genereren, mogelijk zelfs 1,2 miljard euro. De analisten verwachten daarom dat de doelstelling van 1,3 miljard euro mogelijk al in 2025 kan worden gehaald, in plaats van in 2026. Een update over de integratie van Aegon Nederland volgt op 30 november en de strategie-update, met nieuwe doelen voor de solvabiliteit en het kapitaalbeheer, volgt waarschijnlijk in juni 2024, volgens de analisten. Berenberg heeft een koopadvies en koersdoel van 52,20 euro voor ASR. Het aandeel ASR stijgt donderdag 0,3 procent naar 41,57 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.