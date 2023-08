UBS Boekt enorme winst op overname Credit Suisse

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft in het tweede kwartaal tientallen miljarden winst geboekt, omdat de Zwitserse bank zijn noodlijdende rivaal vorig jaar mocht overnemen. Dat bleek donderdag bij de kwartaalcijfers van UBS.

De winst voor belastingen bedroeg 29,2 miljard dollar, waarvan 28,9 miljard negatieve goodwill en 830 miljoen dollar overnamekosten en kosten gerelateerd aan de integratie.

De werkelijke waarde van Credit Suisse, die veel hoger wordt ingeschat dan de betaalde overnameprijs van 3 miljard frank, mag nu in de vorm van negatieve goodwill aan het resultaat worden toegevoegd.

De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders was 28,9 miljard dollar en de winst per aandeel 8,99 dollar. Het rendement op geïnvesteerde kapitaal bedroeg 185 procent.

Zonder de negatieve goodwill en de kosten voor overname en integratie, was de winst 1,1 miljard dollar en het rendement 4,5 procent.

UBS heeft besloten om de Zwitserse tak van Credit Suisse geheel te integreren in zijn eigen bank. "Onze analyse laat duidelijk zien dat volledige integratie de beste uitkomst is voor UBS, onze stakeholders en de Zwitserse economie", aldus CEO Sergio Ermotti donderdag in een toelichting.

De twee banken zullen tot de geplande fusie in 2024 apart blijven opereren.

Veel van de overige activiteiten van Credit Suisse worden ondergebracht bij de niet-kernactiviteiten die kunnen worden afgebouwd of verkocht. De helft van de portefeuille zal naar verwachting eind 2026 uit de boeken zijn verdwenen door het aflopen van looptijden van leningen.

De overgenomen bank Credit Suisse boekte het afgelopen kwartaal een verlies voor belastingen van 8,9 miljard Zwitserse frank. Afgezien van de impact van de overname was dit verlies 4,3 miljard euro.

De uitstroom van spaargeld bij Credit Suisse is tot stilstand gekomen en in het tweede kwartaal was er weer een instroom van 18 miljard dollar. Deze trend houdt aan in het derde kwartaal, stelde de bank.

De kapitaalpositie van UBS bleef sterk met een kernkapitaalratio van 14,4 procent en een leverage ratio van 4,8 procent.

Outlook

UBS verwacht dat klanten in het huidige economische klimaat blijven doorgaan met het investeren van spaargeld in producten met hoger rendement, maar wel in een trager tempo.

Bij de vermogensbeheerbedrijven verwacht de bank instroom van nieuw geld en hogere waarderingen van beleggingen.

Tot slot denkt UBS meer dan 10 miljard dollar aan kostenbesparingen te kunnen halen dankzij de combinatie met Credit Suisse. Dat is ruim meer dan de 8 miljard dollar die eerder werd gecommuniceerd.