Nipt hogere start AEX voorzien in aanloop naar belangrijke inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent.

Woensdag sloot de AEX nog vrijwel vlak op 745,64 punten. Er was gisteren sprake van een relatief nieuwsluwe handelsdag waar beleggers moeite hadden om richting te kiezen.

Wall Street wist daarnaast woensdagavond wel voor de vierde handelsdag op rij hoger te sluiten. Hoofdgraadmeter S&P 500 schreef 0,4 procent bij.

Amerikaanse beleggers werden woensdag wat optimistischer, nadat volgens loonstrookjesverwerker ADP de werkgelegenheid in augustus minder sterk bleek te zijn gestegen dan verwacht. Ook groeide de Amerikaanse economie afgelopen kwartaal minder hard dan aanvankelijk voorzien.

Deze data geven de Federal Reserve geen noodzaak om in september de rente te verhogen, zo zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. Morgenmiddag wordt het officiële banenrapport in de VS vrijgegeven.

Cruciaal voor het rentebeleid van de Fed blijft het beteugelen van de inflatie en vanmiddag staat de belangrijke PCE-kerninflatie in juli op de agenda.

De PCE-kerninflatie bedroeg in juni nog 4,1 procent, ten opzichte van 4,6 procent in mei. De Fed beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

Analisten gepolst door Dow Jones verwachten een PCE-kerninflatie in juli van 4,2 procent. Daarnaast worden vandaag ook de inflatiecijfers in de eurozone vrijgegeven.

Vandaag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek al bekend dat de inflatie in Nederland volgens voorlopige cijfers snel afneemt. In augustus steeg het prijspeil met 3,0 procent op jaarbasis, na een inflatie van 4,6 procent in juli, 5,7 procent in juni en 6,1 procent in mei.

In Azië is het beeld vanochtend verdeeld. De beurs in Tokio wint ongeveer een procent, terwijl Seoel en Hongkong iets minder dan een half procent prijsgeven. De oliefuture noteert daarnaast vlak na een winst van 0,6 procent op 81,63 dollar per vat woensdagavond in New York.

Bedrijfsnieuws

Azerion is iets negatiever geworden over de ontwikkelingen in 2023, na de desinvestering van Youda Games. De aangepaste EBITDA van de Nederlandse computerspelontwikkelaar en -uitgever komt dit jaar vermoedelijk nog steeds uit op minstens 75 miljoen euro, maar de omzet zal rond de 540 miljoen euro uitkomen. Eerder werd nog gemikt op een omzet van circa 560 miljoen euro. Na dit jaar zal de omzetgroei circa 15 procent zijn.

RBC zette Heineken woensdag op de verkooplijst, maar het aandeel daar nu alweer vanaf. Het advies werd weer verhoogd naar Sectorperform, met een koersdoel van 87,00 euro.

ForFarmers ziet per 31 december van dit jaar CFO Roeland Tjebbes vertrekken. Tjebbes gaat als CFO elders aan de slag. ForFarmers heeft de selectieprocedure voor een opvolger met onmiddellijke ingang gestart.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500-index steeg woensdag 0,4 procent tot 4.515,00 punten. De Nasdaq steeg 0,5 procent tot 14.019,31 punten en de Dow Jones-index klom 0,1 procent tot 34.888,14 punten.