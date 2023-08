RBC haalt Heineken alweer van de verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RBC zette Heineken woensdag nog op de verkooplijst, maar het aandeel is daar nu alweer van af. Dit blijkt uit een rapport van RBC. Woensdag verlaagde RBC het advies voor de brouwer van Sectorperform naar Underperform en het koersdoel ging van 86,00 naar 78,00 euro. Inmiddels is het advies weer verhoogd naar Sectorperform, met een koersdoel van 87,00 euro. Tegen Bloomberg zei de analist van RBC dat een verkeerde aanname over de marketinguitgaven en verkoopkosten bij Heineken ten grondslag lag aan zijn downgrade. Toen dit fout bleek, kon de analist naar eigen zeggen niet anders dan dit te herstellen. Het aandeel Heineken sloot woensdag 0,1 procent hoger op 90,66 euro. Bron: ABM Financial News

