ForFarmers ziet CFO opstappen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers ziet per 31 december van dit jaar CFO Roeland Tjebbes vertrekken. Dit maakte de producent van veevoer donderdagochtend bekend. Tjebbes gaat als CFO elders aan de slag. ForFarmers heeft de sollicitatieprocedure voor een opvolger met onmiddellijke ingang gestart. Bron: ABM Financial News

