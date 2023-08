Azerion iets negatiever gestemd over 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Azerion is donderdag iets negatiever geworden over de ontwikkelingen in 2023, na de desinvestering van Youda Games. Dit maakte de Nederlandse computerspelontwikkelaar en -uitgever donderdagochtend bekend in een update over het tweede kwartaal. Deze maand werd bekendgemaakt dat Azerion de portefeuille met spellen van Youda Games aan Playtika Holding verkocht voor 81,3 miljoen euro plus een earn out. Dankzij de earn-out kan de totale verkoopprijs oplopen tot 150 miljoen euro. De desinvestering heeft wel een impact op de verwachtingen voor dit jaar, zo bleek donderdag. De aangepaste EBITDA komt dit jaar vermoedelijk nog steeds uit op minstens 75 miljoen euro, maar de omzet zal rond de 540 miljoen euro uitkomen. Eerder werd nog gemikt op een omzet van circa 560 miljoen euro. Na dit jaar zal de omzetgroei circa 15 procent zijn. De aangepaste EBITDA-marge komt op de middellange termijn nog steeds uit tussen de 14 en 16 procent. Voor dit jaar zal de marge aan de onderkant van deze bandbreedte uitkomen. In het tweede kwartaal boekte Azerion een omzet van 122 miljoen euro, tegen 104 miljoen euro in dezelfde periode in 2022. Dat is een stijging van ruim 17 procent, geholpen door een groei van het Platform-segment met meer dan 21 procent. De aangepaste EBITDA steeg met 58 procent tot bijna 19 miljoen euro en de marge bij Platform liep op van 9,6 naar 13,4 procent. Het operationeel verlies bedroeg 2,9 miljoen euro tegen een verlies van 3,1 miljoen euro een jaar eerder, als gevolg van hogere amortisatie en herstructureringskosten. De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg 7,5 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

