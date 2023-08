Europese beurzen openen licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een licht hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 14 punten voor de Duitse DAX en een plus van 9 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 4 punten hoger te openen.

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend zonder grote koersbewegingen gesloten, na een reeks van economische data.

De brede STOXX Europe 600 sloot met een min van 0,1 procent op 459,29 punten. De Duitse DAX eindigde 0,2 procent lager op 15.891,93 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,1 procent op een stand van 7.364,40 punten. De Britse FTSE steeg daarentegen 0,1 procent naar 7.473,67 punten.

In Europa werd gisteren bekend dat het economisch sentiment in de eurozone in augustus daalde van 94,5 naar 93,3. Economen rekenden op een index van 93,4.

Ook werden er inflatiecijfers gepubliceerd. In Spanje is de inflatie 2,6 procent op jaarbasis. In Duitsland is de inflatie een stuk hardnekkiger en bedroeg in augustus 6,1 procent op jaarbasis, na een inflatie van 6,2 procent in juli. Economen hadden op een daling van de inflatie tot 6,0 procent gerekend.

In de VS bleek dat de werkgelegenheid in de private sector in augustus minder is gestegen dan verwacht, maar voor juli werd het cijfer flink opwaarts bijgesteld. Het aantal banen steeg in augustus met 177.000, na een stijging van 371.000 in juli. Aanvankelijk werd voor juli een groei van 324.000 banen gemeld. Ook bleek de Amerikaanse economie minder hard gegroeid dan verwacht. In het tweede kwartaal was er sprake van een groei van 2,1 procent. In de vorige raming werd nog gesproken van een groei van het bruto binnenlands product met 2,4 procent.

Deze data geven de Federal Reserve geen noodzaak om in september de rente te verhogen, zo zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.

De olieprijzen reageerden nauwelijks op de daling van de voorraden in de VS. In de week eindigend op 25 augustus daalden de voorraden ruwe olie met 10,6 miljoen vaten tot 422,9 miljoen vaten. Voor een vat Brent olie werd grofweg 85,00 dollar betaald.

De dollar verloor vandaag opnieuw terrein na de stevige rentedalingen in de VS en noteerde op 1,0926. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0855 op de borden

Bedrijfsnieuws

De hoofdindex in Parijs werd woensdag aangevoerd door Capgemini. Dat aandeel kon 1,5 procent bijschrijven. Alstom verloor juist 1,2 procent.

In Frankfurt ging MTU Aero aan kop met een winst van 3,0 procent. RWE en Siemens Energy hadden het zwaar en verloren 4,7 en 3,0 procent.

De verzekeraars Ageas en ASR Nederland kwamen met cijfers, maar die werden negatief ontvangen. In Brussel verloor Ageas bijna 4,0 procent en in Amsterdam daalde ASR met 2,1 procent.



Euro STOXX 50 4.317,83 (-0,2%)

STOXX Europe 600 459,29 (-0,1%)

DAX 15.891,93 (-0,2%)

CAC 40 7.364,40 (-0,1%)

FTSE 100 7.473,67 (+0,1%)

SMI 11.090,22 (-0,1%)

AEX 745,43 (-0,1%)

BEL 20 3.665,36 (-0,6%)

FTSE MIB 28.916,70 (+0,1%)

IBEX 35 9.551,10 (-0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Donderdag gaan de Amerikaanse beurzen een hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdagavond voor de vierde dag op rij hoger gesloten. Dit mede gevoed na opnieuw een reeks van tegenvallende macrocijfers in de VS, wat het optimisme over een mogelijke rentepauze vergroot.

De S&P 500-index steeg 0,4 procent tot 4.515,00 punten. De Nasdaq steeg 0,5 procent tot 14.019,31 punten en de Dow Jones-index klom 0,1 procent tot 34.888,14 punten.

In de VS bleek dat de werkgelegenheid in de private sector in augustus minder is gestegen dan verwacht, maar voor juli werd het cijfer flink opwaarts bijgesteld. Het aantal banen steeg in augustus met 177.000, na een stijging van 371.000 in juli. Aanvankelijk werd voor juli een groei van 324.000 banen gemeld.

Ook bleek de Amerikaanse economie minder hard gegroeid dan verwacht. In het tweede kwartaal was er sprake van een groei van 2,1 procent. In de vorige raming werd nog gesproken van een groei van het bruto binnenlands product met 2,4 procent.

Deze data geven de Federal Reserve geen noodzaak om in september de rente te verhogen, zo zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.

De hoop onder beleggers dat de Fed op korte termijn haar beleidsstandpunt zou kunnen versoepelen, zorgde ervoor dat de 10 jaars rente in de VS opnieuw daalde tot 4,12 procent. Dit terwijl vorige week nog de jaarrecords werden aangescherpt op 4,37 procent.

De dollar verloor gisteren opnieuw terrein na de stevige rentedalingen in de VS en noteerde op 1,0920. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er nog 1,0855 op de borden.

De olieprijzen reageerden positief op de daling van de voorraden in de VS. In de week eindigend op 25 augustus daalden de voorraden ruwe olie met 10,6 miljoen vaten tot 422,9 miljoen vaten. De prijs van de oktober future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,6 procent hoger op 81,63 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Bedrijfsnieuws

Salesforce overtrof de verwachtingen en verhoogde de outlook voor dit boekjaar. Het concern boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,3 miljard dollar, ofwel 1,28 dollar per aandeel, in vergelijking met 68 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Voor het hele boekjaar wordt een omzet voorzien van 34,7 tot 34,8 miljard dollar. De winst wordt geraamd op 3,50 tot 3,52 dollar per aandeel. Het aandeel Salesforce noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs ongeveer 6,0 procent hoger.

Ambarella, een ontwikkelaar van halfgeleiders die onder andere zorgen voor kunstmatige intelligentieverwerking, verloor ruim 20 procent. Dit nadat de omzetoutlook voor het derde kwartaal ruim lager uitviel dan verwacht.

Box verlaagde zijn verwachtingen voor de omzet en winst voor dit jaar, omdat er druk staat op de budgetten die bedrijven uittrekken voor investeringen in IT. Het aandeel daalde ruim 12 procent.

Hewlett Packard Enterprise overtrof dinsdag nabeurs de voorspellingen op Wall Street voor het afgelopen kwartaal, maar stelde teleur in zijn verwachting voor het lopende kwartaal. Het aandeel steeg woensdag ruim 3,0 procent.

HP Inc verloor juist bijna 7,0 procent, nadat de verwachtingen voor het boekjaar neerwaarts werden bijgesteld.

Johnson & Johnson heeft na de afsplitsing van onderdeel Kenvue, het voormalige Consumer Health, de outlook aangepast. De omzet zal in 2023 nu tussen de 83,2 en 84,0 miljard dollar uitkomen, denkt Johnson & Johnson. Inclusief Kenvue zou dit 98,8 tot 99,8 miljard dollar zijn geweest. De aangepaste winst per aandeel komt zonder Kenvue in 2023 naar verwachting uit tussen de 10,00 en 10,10 dollar tegen 10,70 tot 10,80 dollar, zoals in juli voor de afsplitsing van de consumententak nog werd verwacht. Het aandeel reageerde nauwelijks en sloot 0,4 procent lager.

AZIE

De Aziatische beurzen lieten vanochtend een verdeeld beeld zien.

Nikkei 225 32.666,44 (+1,0%)

Shanghai Composite 3.120,39 (-0,5%)

Hang Seng 18.434,80 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0920. Woensdagavond noteerde het muntpaar op 1,0920.

USD/JPY Yen 145,87

EUR/USD Euro 1,0920

EUR/JPY Yen 159,29

MACRO-AGENDA:

01:50 Industriële productie - Juli (Jap)

01:50 Detailhandelsverkopen - Juli (Jap)

03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Augustus (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - Juli (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - Juli (Dld)

08:45 Inflatie - Augustus vlpg (Fra)

08:45 Economische groei - Tweede kwartaal def. (Fra)

11:00 Inflatie - Augustus vlpg (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Consumentenbestedingen en PCE-inflatie - Juli (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 UBS - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

22:00 Broadcom - Cijfers derde kwartaal (VS)

00:00 Campbell Soup - Cijfers tweede kwartaal (VS)