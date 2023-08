Olieprijzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is woensdag opnieuw hoger gesloten, mede geholpen door lagere olievoorraden in de VS en angst voor de eventuele gevolgen van de orkaan Idalia in de Golf van Mexico.

De prijs van de oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,6 procent hoger op 81,63 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Vandaag werd bekend dat in de week eindigend op 25 augustus de voorraden ruwe olie daalden met 10,6 miljoen vaten tot 422,9 miljoen vaten.

Ondanks dat de prijs van ruwe olie de afgelopen weken in de lift zit, is het toch onwaarschijnlijk dat de olieprijs op korte termijn weer boven de 90 dollar zal komen, zegt Ole Hansen, grondstoffenexpert van Saxo Bank.

Nu de prijs van Brent-olie in het midden van de 80 dollar-range blijft steken, ziet het er niet naar uit dat Saoedi-Arabië binnenkort zijn vrijwillige productiebeperking zal opheffen, denkt Hansen. De impact hiervan is in toenemende mate voelbaar over de hele wereld. De commerciële voorraden van ruwe olie- en brandstofproducten blijven namelijk dalen.

Op de korte termijn zullen productieverlagingen, niet alleen van Saoedi-Arabië, maar ook van Rusland en andere landen, helpen om de markt in de komende maanden te ondersteunen, zo meent de grondstoffenstoffenexpert.

Maar dit verandert niets aan de visie van Hansen dat de toenemende reservecapaciteit van OPEC-producenten, samen met de stijgende export van landen als Iran en Venezuela en de aanhoudende zorgen over de vraag, op korte termijn zullen voorkomen dat de prijzen een duurzame beweging boven de 90 dollar maken.

Hansen ziet ook andere risico’s opdoemen. “Naast de rapporten over de olievoorraden zal de markt momenteel de impact van orkaan Idalia in de Golf van Mexico in de gaten houden, evenals de ontwikkelingen in het Afrikaanse land Gabon. Dit is een producent van 200.000 vaten per dag, Er zijn berichten over een militaire staatsgreep en de afzetting van de pas herkozen president Ali Bongo”, zegt Hansen.