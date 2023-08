Europese beurzen zonder grote uitslagen gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend zonder grote koersbewegingen gesloten, na een reeks van economische data.

De brede STOXX Europe 600 sloot met een min van 0,1 procent op 459,29 punten. De Duitse DAX eindigde 0,2 procent lager op 15.891,93 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,1 procent op een stand van 7.364,40 punten. De Britse FTSE steeg daarentegen 0,1 procent naar 7.473,67 punten.

In Europa werd bekend dat het economisch sentiment in de eurozone in augustus daalde van 94,5 naar 93,3. Economen rekenden op een index van 93,4.

Ook werden er inflatiecijfers gepubliceerd. In Spanje is de inflatie 2,6 procent op jaarbasis. In Duitsland is de inflatie een stuk hardnekkiger en bedroeg in augustus 6,1 procent op jaarbasis, na een inflatie van 6,2 procent in juli. Economen hadden op een daling van de inflatie tot 6,0 procent gerekend.

In de VS bleek dat de werkgelegenheid in de private sector in augustus minder is gestegen dan verwacht, maar voor juli werd het cijfer flink opwaarts bijgesteld. Het aantal banen steeg in augustus met 177.000, na een stijging van 371.000 in juli. Aanvankelijk werd voor juli een groei van 324.000 banen gemeld. Ook bleek de Amerikaanse economie minder hard gegroeid dan verwacht. In het tweede kwartaal was er sprake van een groei van 2,1 procent. In de vorige raming werd nog gesproken van een groei van het bruto binnenlands product met 2,4 procent.

Deze data geven de Federal Reserve geen noodzaak om in september de rente te verhogen, zo zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.

De olieprijzen reageerden nauwelijks op de daling van de voorraden in de VS. In de week eindigend op 25 augustus daalden de voorraden ruwe olie met 10,6 miljoen vaten tot 422,9 miljoen vaten. Voor een vat Brent olie werd grofweg 85,00 dollar betaald.

De dollar verloor vandaag opnieuw terrein na de stevige rentedalingen in de VS en noteerde op 1,0926. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0855 op de borden

Bedrijfsnieuws

De hoofdindex in Parijs werd aangevoerd door Capgemini. Dat aandeel kon 1,5 procent bijschrijven. Alstom verloor juist 1,2 procent.

In Frankfurt ging MTU Aero aan kop met een winst van 3,0 procent. RWE en Siemens Energy hadden het zwaar en verloren 4,7 en 3,0 procent.

De verzekeraars Ageas en ASR Nederland kwamen vanochtend met cijfers, maar die werden negatief ontvangen. In Brussel verloor Ageas bijna 4,0 procent en in Amsterdam daalde ASR met 2,1 procent.



Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot hoger. De S&P 500 koerste 0,5 procent in de plus op 4.520,28 punten.