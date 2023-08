ABN AMRO opvallende uitblinker op vlak Damrak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag vlak gesloten, na een lome handelsdag waarop de economische cijfers geen duidelijk nieuw beeld verschaften. De AEX eindigde 0,03 procent lager op 745,64 punten. "Het was een slome dag met erg lichte volumes", zei Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger tegen ABM Financial News. In tegenstelling tot dinsdag, toen een opzienbarend cijfer over de Amerikaanse vacatures richting gaf aan de beurs, was een dergelijke impuls er woensdag niet. "Die vacaturecijfers wezen erop dat er minder druk op de arbeidsmarkt komt, hoewel die nog wel krap is", zei Zwanenburg. Dit betekent minder druk om de lonen te laten stijgen en dus minder inflatiedruk. Dit heeft volgens Zwanenburg onder andere te maken met het grote aantal mensen dat tijdens de coronacrisis is gestopt met werken. Die groep keert maar langzaam terug. Over de Duitse inflatie zei de beleggingsstrateeg van Stroeve & Lemberger dat de lonen nog wel sterk stijgen, maar dat de reële loongroei nul is. "Ik zie daar dus geen echte loonprijsspiraal." "Toch ligt het aantal vacatures nog altijd boven het niveau van voor de coronacrisis. De Amerikaanse arbeidsmarkt vertraagt, maar het zal nog een tijd duren voordat de werkloosheid scherp zal stijgen", zei Michael Hewson van CMC Markets. Woensdag bleek dat het aantal banen in augustus minder steeg dan verwacht, volgens ADP. Het cijfer voor juli werd wel opwaarts bijgesteld. Vrijdag volgt het officiële Amerikaanse banenrapport, dat meer duidelijk kan maken. Woensdag bleek verder dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal minder sterk is gegroeid dan eerder was gedacht. De woningverkopen zaten in de lift in juli, meldde de NAR. Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0938. De olieprijzen waren vrijwel stabiel op 81,30 dollar voor WTI-olie, ondanks een forse daling van de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week. Zwanenburg kijkt uit naar de resultaten van Salesforce vanavond nabeurs, om te zien of dat bedrijf ook zo profiteert van de AI-hype. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg ABN AMRO met 2,9 procent. Een duidelijke reden voor deze stijging was er niet. Rivaal ING hangt een miljoenenclaim boven het hoofd, vanwege nalatigheid rond klantcontroles bij dochterbedrijf Payvision, meldde het Financieele Dagblad. Het aandeel maakte een pas op de plaats. Verzekeraar ASR Nederland sloot 2,1 procent lager na resultaten die ING degelijk noemde, en een verwachte verhoging van het dividend. NN, dinsdag na cijfers nog een absolute uitblinker, gaf vandaag weer 2,8 procent prijs. Prosus daalde met 2,9 procent. In de AMX won CTP 2,0 procent en sectorgenoot WDP steeg 1,0 procent. Het aandeel Just Eat gaf 3,1 procent prijs. Onder de kleinere aandelen blok Sif uit met een plus van 4,6 procent. Azerion, dat morgen met cijfers komt, verloor 3,3 procent. Het lokaal genoteerde HAL won 1,6 procent na cijfers. Tussenstand Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden woensdagavond, toen de slotgong op Beursplein 5 klonk, circa een half procent hoger. Bron: ABM Financial News

