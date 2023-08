Geen noodzaak voor Fed om de rente te verhogen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De macro-economische cijfers die vanmiddag uit de Verenigde Staten kwamen, geven de Federal Reserve geen noodzaak om in september de rente te verhogen. Dit concludeerde marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. Het ADP-rapport van vanmiddag lijkt volgens Marey vooral op het officiële banenrapport van vorige maand, en minder op het voorgaande ADP-rapport. "Ook als je kijkt naar de groei van het aantal banen in de dienstverlening, in dit geval met 154.000, lijkt dit banenrapport meer op het grote rapport over juli. De horeca ligt nu met 30.000 banen erbij meer in de buurt van dat rapport", aldus Marey. Volgens de analist illustreert het ADP-rapport over augustus dat de arbeidsmarkt afkoelt. "Dat levert een wat tegenstrijdig beeld met andere indicatoren. De verwachtingen voor de groei van de Amerikaanse economie zijn voor het derde kwartaal een stuk beter dan de cijfers over het tweede kwartaal die woensdagmiddag bekend werd gemaakt." Volgens de cijfers van vanmiddag groeide het Amerikaanse bruto binnenlands product in het tweede kwartaal met 2,1 procent. Een raming vorige maand ging uit van 2,4 procent. "Onderliggend zien we toch wel de nodige afkoeling ontstaan", aldus Marey, die meent dat de Federal Reserve op basis van de nieuwe cijfers in september de rente niet hoeft te verhogen. Uit de ADP-cijfers vanmiddag bleek een banengroei van 177.000, terwijl gerekend was op 200.000. De groei in juli werd opwaarts bijgesteld van 324.000 naar 371.000. De salarissen stegen in augustus met 5,9 procent op jaarbasis tegen 6,2 procent een maand eerder, aldus het rapport. Bron: ABM Financial News

