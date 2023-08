Vlakke opening op Wall Street aanstaande

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke tot licht hogere tegemoet, na matige cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, die de zwakke economische data van dinsdag lijken te bevestigen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening 0,1 procent hoger.

De rally van de afgelopen dagen lijkt daarmee tot stilstand te komen.

Voorbeurs bleek dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 2,1 procent groeide, waar eerder nog 2,4 procent was becijferd. Ook viel de banengroei volgens ADP lager uit dan verwacht in augustus, met een toename van 177.000. Een maand eerder was dit nog 371.000. Daarmee werd het cijfer voor juli wel flik opwaarts bijgesteld. Eerder werd voor juli gerekend op een banengroei van 324.000.

"Gisteren was een typische 'slecht nieuws is goed nieuws' dag", stelde Swissquote Bank. "Het risicosentiment in de VS en wereldwijd werd gestimuleerd door een onverwachte daling van de vacatures in de VS en een eveneens onverwachte daling van het consumentenvertrouwen in augustus."

Die zwakke cijfers duwden de haviken over de Federal Reserve naar de zijlijn, en versterkten de verwachting dat de Fed in september een pauze inlast, terwijl ook de kansen dat de Fed in november de rente niet verhoogt toenamen", aldus Swissquote Bank.

Nu bekijken handelaren of het ADP-rapport over de banengroei in augustus dit verhaal bevestigt of weerlegt. "De cijfers van deze maand zijn in overeenstemming met het groeitempo van voor de pandemie", vindt hoofdeconoom Nela Richardson van ADP. Na twee jaar van uitzonderlijke groei, normaliseert de banengroei nu.



Donderdag en vrijdag volgen belangrijker cijfers in de vorm van de PCE-inflatie-index op donderdag en het officiële banenrapport op vrijdag.

De olieprijs steeg. Een oktober-future West Texas Intermediate werd 0,4 procent duurder op 81,50 dollar. Brent-olie kostte 85,14 dollar, een plus van 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0924. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0855 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Johnson & Johnson rapporteerde voorbeurs een omzetgroei van 6 procent tot 42 miljard dollar, en een winst per aandeel van 4,97 dollar, wat 7 procent meer was dan een jaar eerder. De outlook voor 2023 werd aangepast vanwege de verkoop van Kenvue, de oude consumententak van Johnson & Johnson. Het aandeel daalde licht op de cijfers.

Ambarella verloor 20 procent, nadat de omzetoutlook voor het derde kwartaal ruim lager uitviel dan verwacht.

Box verlaagde zijn verwachtingen voor de omzet en winst voor dit jaar, omdat er druk staat op de budgetten die bedrijven uittrekken voor investeringen in IT. Het aandeel daalt 10 procent in de handel voorbeurs.

Hewlett Packard Enterprise overtrof dinsdag nabeurs de voorspellingen op Wall Street voor het afgelopen kwartaal, maar stelde teleur in zijn verwachting voor het lopende kwartaal. Het aandeel lijkt 1,4 procent lager te gaan openen.

HP Inc verloor 8 procent voorbeurs, nadat de verwachting voor het boekjaar omlaag werd bijgesteld.

Texas Instruments verloor voorbeurs 2 procent na een afwaardering door zakenbank Bernstein, die het aandeel op zijn verkooplijst zette.

Coinbase steeg dinsdag 15 procent, nadat een gerechtshof in hoger beroep oordeelde dat beurswaakhond SEC ten onrechte de aanvraag voor een Bitcoin ETF door Grayscale Investments heeft afgewezen. Coinbase lijkt nu 1 procent lager te openen.



Beurslieveling Nvidia, de favoriete AI-belegging van veel beleggers, steeg dinsdag 4 procent, tot een nieuw record. Het aandeel lijkt woensdag licht hoger te openen.

Slotstanden

Wall Street ging dinsdag opnieuw met winst de dag uit. De S&P500-index steeg 1,45 procent tot 4.497,63 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 1,74 procent tot 13.943,76 punten en de Dow Jones-index klom 0,7 procent tot 34.805,95 punten.