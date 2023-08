Universal Music Group koopt Chabaka Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft een akkoord bereikt over de overname van Chabaka uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dit maakte het in Amsterdam genoteerde muziekbedrijf UMG woensdagmiddag bekend. Chabaka, in 2013 opgericht, is actief in het Midden-Oosten en Noord-Afrika met de distributie en marketing van muziek en het begeleiden van artiesten. De markt voor opgenomen muziek groeide in deze regio in 2022 met 24 procent. Chabaka zal onderdeel worden van Virgin Music Group van UMG. Financiële details verstrekte UMG woensdag niet. Bron: ABM Financial News

