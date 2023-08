Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in afwachting van een aantal belangrijke macrocijfers uit de Duitsland en de VS. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,4 procent op 458,90 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 15.825,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,5 procent met een stand van 7.333,45 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.471,67 punten. "We hebben een sterke start van de week gezien op de Europese beurzen, waarbij de Britse beurzen op dinsdag een outperformance lieten zien, omdat zij nog wat hadden in te halen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De scherpe daling van de vacatures in de VS, vergroot de gedachte dat de Federal Reserve volgende maand de rentes ongemoeid laat. Desondanks ligt het aantal vacatures nog altijd boven het niveau van voor de coronacrisis. De Amerikaanse arbeidsmarkt vertraagt, maar het zal nog een tijd duren voordat de werkloosheid scherp zal stijgen", aldus Hewson. "We geloofden al dat de Fed in juli voorlopig de laatste renteverhoging heeft doorgevoerd en de laatste vacaturecijfers bevestigen die gedachte", zeiden ook analisten van SEB. Het banenrapport van ADP, dat vanmiddag verschijnt, zal volgens de analist van CMC de veerkracht van de Amerikaanse economie laten zien, in aanloop naar het officiële banenrapport op vrijdag. Ook kijkt Hewson uit naar cijfers over de Amerikaanse economie over het tweede kwartaal, die eveneens voor vanmiddag op de rol staan. Er wordt verwacht dat de economie een groei zal laten zien van 2,5 procent tegen 2,4 procent een maand eerder. Het economisch sentiment in de eurozone daalde in augustus van 94,5 naar 93,3. Economen rekenden op een index van 93,4. Voor de Amerikaanse banengroei wordt rekening gehouden met een toename van 200.000 banen tegen 324.000 in juli. Olie noteerde woensdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het groen op 81,64 dollar, terwijl voor een november-future Brent 85,28 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0887. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0869 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0855 op de borden.



Bedrijfsnieuws De hoofdindex in Parijs telde twaalf plussen onder aanvoering van het aandeel Carrefour, dat 1,5 procent steeg. Onder de minnen bleef de schade redelijk beperkt met zes aandelen die meer dan 1 procent daalden. In Frankfurt hielden plussen en minnen elkaar in evenwicht. Het aandeel RWE daalde 2,8 procent en van Zalando 2,6 procent. Porsche steeg 2,3 procent en Vonovia 2,8 procent. De verzekeraars Ageas en ASR Nederland kwamen met cijfers, maar die werden negatief ontvangen. In Brussel verloor Ageas 3,0 procent en in Amsterdam daalde ASR met 1,9 procent.



Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood. De S&P500-index steeg dinsdag 1,45 procent tot 4.497,63 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 1,74 procent tot 13.943,76 punten en de Dow Jones-index klom 0,7 procent tot 34.805,95 punten. Bron: ABM Financial News

