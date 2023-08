Valuta: euro weer in de lift

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,0870 dollar, mede door de lager dan verwachte Amerikaanse vacaturedata die dinsdag werden gepubliceerd en gesteund door de inflatiedata van enkele Duitse deelstaten over augustus.

"Die lijken te duiden op een algemene inflatie in Duitsland waar de ECB als indicator voor de inflatie in de muntunie en het te voeren beleid nog even naar moet kijken", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.

Zo stegen de consumentenprijzen in de Duitse deelstaat Brandenburg op maandbasis met 0,7 procent en op jaarbasis met 7,1 procent tegen respectievelijk met 0,3 en 6,7 procent een maand eerder. In de deelstaat Baden-Württemberg stegen de prijzen op maandbasis met 0,3 en op jaarbasis met 7,0 procent tegen respectievelijk 0,2 en 6,8 procent. Daar stonden overigens wel afnemende inflatiecijfers in de deelstaten Hesse en Beieren tegenover.

De inflatiecijfers voor heel Duitsland staan vanmiddag om 14.00 uur op het programma en daarvoor wordt op maandbasis 0,2 procent en op jaarbasis 6,0 procent verwacht. Dit verhoudt zich tot een inflatie van 0,3 procent op maandbasis en 6,3 procent op jaarbasis in juli.

Rabobank ziet voor de euro op wat langere termijn nog altijd een daling, maar op korte termijn is er wat ruimte voor een beweging naar boven. Voor de beleidsvergadering in september gaat de bank er nog altijd vanuit dat de Fed de rente dan niet verhoogt.

Het economisch sentiment in de eurozone daalde in augustus van 94,5 naar 93,3 waar 93,4 voor was verwacht.

De markt kan woensdag verder nog reageren op de banengroei in de Amerikaanse private sector over augustus, de tweede groeiraming van de Amerikaanse economie, de aanstaande woningverkopen en de wekelijkse olievoorraden.

Voor de banengroei wordt rekening gehouden met een toename van 200.000 banen tegen 324.000 in juli.

De euro noteerde woensdag vlak op 1,0880 dollar. De Europese munt noteerde ook vlak op 0,8602 Britse pond. Het Britse pond deed hetzelfde op 1,2652 dollar.