Bescheiden verliezen in Amsterdam

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,2 procent op 744,29 punten. "We hebben een sterke start van de week gezien op de Europese beurzen, waarbij de Britse beurzen op dinsdag een outperformance lieten zien omdat zij nog wat hadden in te halen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Op maandag bleven de Britse aandelenmarkten gesloten in verband met een feestdag. Wall Street kende dinsdag ook een sterke dag, zo merkte Hewson op, aangejaagd door techbeurs Nasdaq. Techaandelen profiteerden van de teruglopende rentes na een scherpe daling van het Amerikaanse consumentenvertrouwen in augustus en de afname van vacatures in juli. "De scherpe daling van de vacatures in de VS, vergroot de gedachte dat de Federal Reserve volgende maand de rentes ongemoeid laat." Hewson zag niet alleen de rentes, maar ook de Amerikaanse dollar teruglopen. "Desondanks ligt het aantal vacatures nog altijd boven het niveau van voor de coronacrisis. De Amerikaanse arbeidsmarkt vertraagt, maar het zal nog een tijd duren voordat de werkloosheid scherp zal stijgen", aldus Hewson. "We geloofden al dat de Fed in juli voorlopig de laatste renteverhoging heeft doorgevoerd en de laatste vacaturecijfers bevestigen die gedachte", zeiden ook analisten van SEB. Het banenrapport van ADP, dat vanmiddag verschijnt, zal volgens de analist van CMC de veerkracht van de Amerikaanse economie laten zien, in aanloop naar het officiële banenrapport op vrijdag. Ook kijkt Hewson uit naar cijfers over de Amerikaanse economie over het tweede kwartaal, die eveneens voor vanmiddag op de rol staan. Er wordt verwacht dat de economie een groei zal laten zien van 2,5 procent tegen 2,4 procent een maand eerder.



"Belangrijker is dat de PCE-prijsindex vermoedelijk op kwartaalbasis is teruggelopen van 4,9 tot 3,8 procent", aldus Hewson. Deze inflatiecijfers staan voor donderdagmiddag gepland. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0866. De olieprijzen stegen met krap een half procent tot 81,55 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg Besi met 0,9 procent en ABN AMRO met 2,5 procent. ASR Nederland daalde na cijfers met 0,4 procent. De solvabiliteit van de verzekeraar was een tikje beter dan verwacht, zo stelde Morgan Stanley. ING sprak van degelijke resultaten en wees op de verhoging van het dividend, in lijn met de verwachtingen van de bank. Heineken leverde 0,1 procent in na een negatief analistenrapport van RBC. SBM Offshore steeg in de AMX met 0,7 procent en CTP won 0,5 procent. Just Eat gaf 1,7 procent prijs. Onder de kleinere aandelen wonnen Sif en CM.com 2,9 en 1,1 procent. Azerion daalde 2,2 procent. Het lokaal genoteerde HAL won 1,2 procent na cijfers. Bron: ABM Financial News

