Beursupdate: AEX vlak geopend

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag vlak geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX fractioneel hoger op 746,08 punten. Onder de hoofdfondsen steeg Besi met 1,0 procent en ABN AMRO met 0,9 procent. ASR Nederland steeg na cijfers met 0,6 procent. De solvabiliteit van de verzekeraar was een tikje beter dan verwacht, zo stelde Morgan Stanley. Heineken leverde 1,0 procent in na een negatief analistenrapport van RBC. Signify steeg in de AMX met 0,9 procent en Aperam won 0,6 procent. Just Eat gaf 1,4 procent prijs. Onder de kleinere aandelen wonnen Avantium en PostNL tot 0,6 procent. Fastned daalde een procent. Het lokaal genoteerde HAL won een half procent na cijfers. Bron: ABM Financial News

