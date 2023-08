FD: Miljoenenclaim tegen ING om dochter Payvision Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING hangt een miljoenenvordering boven het hoofd vanwege ernstige nalatigheid bij de klantcontroles bij dochter Payvision. Dit meldde Het Financieele Dagblad woensdag. Een groep beleggers, verenigd in claimstichting Efri, beschuldigt Payvision ervan een faciliterende rol te hebben gespeeld in een oplichtingszaak waarbij een groot aantal particuliere beleggers schade heeft opgelopen. Deze gedupeerden eisen nu minstens 14 miljoen euro van de bank, schrijft de krant. Payvision, dat zijn activiteiten inmiddels heeft gestaakt, ligt al jaren onder vuur van Efri, dat zegt de belangen van zo’n driehonderd mogelijk gedupeerden te vertegenwoordigen. In een onderzoeksrapport stelde De Nederlandsche Bank volgens het FD na jarenlang onderzoek dat Payvision over een langere periode signalen over fraude van zijn cliënten moedwillig heeft genegeerd en daarmee meerdere wetten heeft overtreden. Zowel ING als Payvision heeft een dagvaarding van de advocaat van Efri ontvangen, zo bleek afgelopen maandagmiddag tijdens een kort geding in de rechtbank Amsterdam. Ook in Duitsland en Oostenrijk zijn claimprocedures gestart tegen beide bedrijven. De bank zegt in een reactie in de krant ‘al langer bekend te zijn met de verwijten van Efri over de gang van zaken bij Payvision’, maar wilde verder niet op de claim ingaan. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.