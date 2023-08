Solvabiliteit ASR Nederland tikje beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De solvabiliteit van ASR Nederland viel het afgelopen half jaar een tikje hoger uit dan verwacht, terwijl de kapitaalaanwas juist net iets minder was dan vooraf ingeschat. Dit concludeerde zakenbank Morgan Stanley woensdag naar aanleiding van de cijferrapportage van de Nederlandse verzekeraar voorbeurs. De autonome kapitaalaanwas kwam uit op 414 miljoen euro, iets minder dan de 418 miljoen euro die analisten vooraf hadden voorzien, maar wel conform de verwachting van de zakenbank zelf. De solvabiliteit, die eind dit jaar op 221 procent stond, daalde naar 215 procent eind juni. Gerekend werd op een solvabiliteit van 212 procent. Morgan Stanley merkte op dat de groei in ‘contractual service margin’, ofwel de omzet die vrijvalt gedurende de periode waarin de verzekeraar service verleent en het risico afneemt, met 11 procent positief verraste. In 2022 bedroeg die groei slechts 1 procent. Morgan Stanley hanteert een Overwogen op ASR Nederland met een koersdoel van 55,70 euro. Het aandeel sloot dinsdag in aanloop naar de cijfers op een groen Damrak 1,3 procent hoger op 42,32 euro. Bron: ABM Financial News

