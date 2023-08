RBC zet Heineken op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RBC heeft woensdag het advies voor Heineken verlaagd van Sectorperform naar Underperform en het koersdoel voor de brouwer ging van 86,00 naar 78,00 euro. Dit bleek uit een rapport van RBC. De analisten wezen in het rapport op de ongunstige trends in Vietnam en Nigeria, twee belangrijke markten voor Heineken. Ook zou een verbetering van het consumentenvertrouwen in Europa gunstig zijn. "Ons gevoel is dat Heineken de prijzen buitensporig heeft verhoogd, wat gevolgen had voor de volumes", aldus de analisten. Een meer gematigd prijsbeleid zou de volumes goed doen, denken zij. Indien Heineken er in weet te slagen om een bovengemiddelde autonome omzetgroei te realiseren, zonder de marketinginspanningen op te voeren tot boven het niveau in 2019, dan zou het Underperform advies niet gerechtvaardigd zijn volgens RBC. Het aandeel Heineken sloot dinsdag op 90,56 euro. Bron: ABM Financial News

