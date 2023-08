Vlakke opening AEX voorzien

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong fractioneel in het rood. Dinsdag sloot de hoofdgraadmeter 0,6 procent hoger op 745,89 punten.

Deze week staan enkele belangrijke macrocijfers op het menu. Vandaag krijgen beleggers Duitse inflatiecijfers voorgeschoteld, gevolgd door een tweede raming over de Amerikaanse economie over het tweede kwartaal en de wekelijkse olievoorraden, zo merkte IG op. Ook het banenrapport van ADP staat op de rol.

Morgen is het ook druk met Europese inflatiecijfers, de PCE-inflatie uit de VS en de inkoopmanagersindex in Chicago. Het officiële Amerikaanse banenrapport volgt op vrijdag.

Op dinsdag lieten cijfers nog zien dat de Amerikaanse economie afkoelt. Het aantal vacatures liet een duidelijke daling zien, terwijl het consumentenvertrouwen terugliep in augustus.

Deze cijfers verhogen de kans dat de Federal Reserve het rustig aan doet met eventuele renteverhogingen.

Analisten van Carson Group wezen op zorgen over de hogere rentes, die aandelenmarkten recent nog onder druk zette, maar die nu teruglopen na de cijfers van afgelopen week. "De recente data zijn geen punt van zorg, maar laten gewoonweg zien dat de Amerikaanse banenmarkt wat afkoelt", aldus Carson.

Nu augustus op zijn einde loopt, lijkt het er volgens Naeem Aslam van Zaye Capital Markets op dat de Amerikaanse beurzen op maandbasis terrein zullen verliezen. "Het is belangrijk om te benadrukken dat de S&P 500 deze maand flirtte met zijn all-time high, dus het is heel normaal om wat winstnemingen te zien", vindt Aslam.

Beleggers lijken de laatste dagen weer bereid om wat risico's te nemen, zien analisten van Commerzbank. "Door de recente banencijfers ziet de markt steeds minder redenen waarom de rentes nog langer hoog moeten blijven", aldus de analisten.

De markt is volgens Commerzbank vooral benieuwd naar wat de Fed gaat doen. Afgelopen vrijdag zei Fed-voorzitter Jerome Powell nog dat de inflatie te hoog blijft en dat renteverhogingen nog tot de mogelijkheden behoren.

De olieprijs is dinsdag hoger gesloten, met de Amerikaanse prijzen die op hun hoogste niveau kwamen in meer dan een week, nu orkaan Idalia in de richting van Florida raast. De prijs van de oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 1,3 procent hoger op 81,16 dollar op de New York Mercantile Exchange.

In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijzen nog eens een half procent hoger.

De euro/dollar noteerde op 1,0861. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0855 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0844 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ASR Nederland heeft in de eerste zes maanden van dit jaar iets minder kapitaal gegenereerd, terwijl de solvabiliteit hoger uitviel dan verwacht. De verzekeraar stelt een interimdividend voor van 1,08 euro per aandeel. Een jaar eerder bedroeg het tussentijdse dividend nog 0,98 euro per aandeel.

Berenberg heeft het koersdoel voor ASM International verhoogd van 445,00 naar 460,00 en handhaafde het koopadvies.

HAL Trust heeft de nettovermogenswaarde in het eerste halfjaar met 663 miljoen zien toenemen en boekte een nettowinst van 550 miljoen euro. HAL gaf dinsdag geen outlook voor 2023 af.

Brill is in de eerste zes maanden van 2023 in de rode cijfers gedoken, hoewel de omzet licht steeg.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index steeg dinsdag 1,5 procent tot 4.497,63 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 1,7 procent tot 13.943,76 punten en de Dow Jones-index klom 0,7 procent tot 34.805,95 punten.