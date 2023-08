Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor ASM International verhoogd van 445,00 naar 460,00 en handhaafde het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een groot sectorrapport van de zakenbank. ASMI profiteert volgens de analisten van de beweging richting 2 nanometer door grote spelers als TSMC, Intel en Samsung. Die orders zullen vooral vanaf het vierde kwartaal binnenkomen bij ASMI. Wel ziet Berenberg dat ASMI meer concurrentie krijgt op het vlak van ALD, atomic layer deposition, maar ASMI "blijft de beste oplossing" in dit segment. Berenberg denkt niet dat Chinese klanten van ASMI het Nederlandse bedrijf zullen inruilen voor Chinese aanbieders, tenzij regelgeving hen hiertoe dwingt. Het aandeel ASMI sloot dinsdag op 435,10 euro. Bron: ABM Financial News

