ASR genereert conform verwachting iets minder kapitaal

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft in de eerste zes maanden van dit jaar iets minder kapitaal gegenereerd, terwijl de solvabiliteit hoger uitviel dan verwacht. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de halfjaarcijfers van ASR. De autonome kapitaalaanwas kwam uit op 414 miljoen euro, iets minder dan de 428 miljoen euro een jaar eerder en de 418 miljoen euro die veertien analisten gepolst door ASR zelf hadden voorzien. De solvabiliteit, die eind dit jaar op 221 procent stond, daalde naar 215 procent eind juni. De analisten gepost door de verzekeraar rekenden op een solvabiliteit van 212 procent. CEO Jos Baeten sprak in een toelichting van een "sterk eerste halfjaar", waarbij hard werd gewerkt aan de samenvoeging met Aegon Nederland. Op 4 juli werd de transactie van de verkoop van Aegon Nederland aan ASR Nederland afgerond. Volgens ASR ligt het integratieplan op schema. "De eerstvolgende stap in het samenvoegingsproces is de juridische fusie van de beide entiteiten. Deze is op zijn vroegst voorzien voor 1 oktober dit jaar", aldus Baeten. Het operationeel resultaat steeg licht, van 454 miljoen euro in de eerste helft van 2022 naar 460 miljoen euro afgelopen halfjaar. Een solide bijdrage van alle segmenten compenseerde de hogere rentelasten, verklaarde ASR. Van het operationeel resultaat was 310 miljoen euro afkomstig van de levensverzekeringentak en 189 miljoen euro van de schadeverzekeringen. Dit leverde een operationeel rendement op het eigen vermogen op van 13,5 procent. De combined ratio steeg op jaarbasis van 93,4 procent naar 94,9 procent. ASR stelt een interimdividend voor van 1,08 euro per aandeel. Een jaar eerder bedroeg het tussentijdse dividend nog 0,98 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

