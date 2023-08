Europese beurzen openen licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een licht hogere opening tegemoet. IG voorziet een winst van 42 punten voor de Duitse DAX, een plus van 22 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 25 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, na signalen dat de VS en China weer bereid zouden zijn om te spreken over handelskwesties.

"De boodschap is dat de economische banden tussen China en de VS niet volledig ontvlochten moeten worden", aldus investment manager Friso Rengers van ING.

Op macro-economisch vlak werd dinsdag bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in september verder is gedaald. En het Franse consumentenvertrouwen maakte een pas op de plaats, terwijl de markt rekende op een verbetering.

Ook het Amerikaanse consumentenvertrouwen liet een sterke daling zien in augustus. Huishoudens maken zich zorgen over de stijgende prijzen van boodschappen en benzine.



Bedrijfsnieuws



In Amsterdam blonk NN Group uit met een koerswinst van 10 procent na sterke halfjaarcijfers. De verzekeraar genereerde meer kapitaal in het afgelopen halfjaar dan analisten hadden verwacht. De inschatting was moeilijk doordat er nieuwe verslagregels gelden.

Rivaal Aegon sloot juist lager, maar noteerde ook ex-dividend, evenals betaalbedrijf Adyen dat de sterkste daler was in Amsterdam.

Halfgeleiderbedrijf STMicroelectronics won 2 procent in Parijs.

In Frankfurt was kledingretailer Zalando de sterkste stijger met 3 procent. Ook sportartikelenfabrikant Adidas en vastgoednaam Vonovia deden goede zaken.

In Madrid was dat Solaria Energia met ruim 3 procent en Acciona meer dan 5 procent.

Sterke dalers waren zeldzaam. Supermarktreus Carrefour verloor ruim 4 procent in Parijs.

CEO Alexandre Bompard zei dinsdag dat de voedselverwerkende industrie verantwoordelijk is voor de aanhoudende prijsstijgingen van voeding in Frankrijk, die nog meer dan 10 procent op jaarbasis stijgen. Bompard merkte op dat de inflatie van grondstoffen en energieprijzen vergeleken met vorig jaar veel lager is, maar de industrie weigert dat door te geven aan winkeliers, en dus aan de consument.

Euro STOXX 50 4.326,47 (+0,76%)

STOXX Europe 600 459,83 (+0,97%)

DAX 15.930,88 (+0,88%)

CAC 40 7.373,43 (+0,67%)

FTSE 100 7.464,99 (+1,72%)

SMI 7.373,43 (+0,67%)

AEX 745,89 (+0,56%)

BEL 20 3.687,20 (+0,84%)

FTSE MIB 28.889,76 (+1,21%)

IBEX 35 9.581,20 (+0,96%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag licht hoger.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdagavond ook al hoger, voor de derde dag op rij, en maakten zo een flink deel van de verliezen van augustus weer goed.



Beleggers bladerden door een barrage van economische cijfers, terwijl ze vooruit probeerden te lopen op de volgende bewegingen van de markt.

Beleggers schrokken dinsdag niet van een daling van het Amerikaanse consumentenvertrouwen in augustus, volgens Conference Board. De huizenprijzen in juni bleven verder stabiel terwijl het aantal vacatures daalde in juli, in een aanhoudende neerwaartse trend, en minder mindere mensen ontslag namen op het werk. Dit zou wijzen op voorzichtigheid bij werkgevers op de arbeidsmarkt.

Later deze week zal ook de voorkeursindicator van inflatie van de Federal Reserve op de mat vallen: de PCE-index voor persoonlijke consumptieve uitgaven. Ook volgt deze week nog het banenrapport voor augustus.

Maandag sloten de indexen in New York duidelijk hoger, "toen de risico-aversie afnam na het signaal van Jerome Powell dat de rente voor langere tijd hoog blijft", schreven marktanalisten van CMC Markets. "De markten houden nu rekening met nog één mogelijke renteverhoging door de Fed dit jaar", aldus CMC.

Nu augustus op zijn einde loopt, lijkt het er volgens Naeem Aslam van Zaye Capital Markets op dat de Amerikaanse beurzen op maandbasis terrein zullen verliezen. "Het is belangrijk om te benadrukken dat de S&P 500 deze maand flirtte met zijn all-time high, dus het is heel normaal om wat winstnemingen te zien", vindt Aslam.

De groei- en inflatiedata, net als de twee Amerikaanse banenrapporten, kunnen de beurzen later in de week nog meer in beweging zetten.

Bedrijfsnieuws

Best Buy boekte meer winst en ook iets meer omzet dan voorspeld, maar stelde de meest optimistische verwachting voor de omzet iets neerwaarts bij. Het aandeel won 4 procent.

Nio publiceerde ook resultaten. Het aangepaste verlies per aandeel was met 3,28 Chinese yuan groter dan de markt verwachtte en ook de omzet viel tegen. De outlook was evenwel positief. Het aandeel daalde 1 procent.

Telecomaandelen als AT&T en Verizon zaten in de lift, na koopaanbevelingen van Citi. AT&T steeg 4 procent en Verizon ruim 3 procent.

3M bevestigde dinsdag een schikking in een claim over de verkoop van ondeugdelijke oordoppen aan het Amerikaanse leger, voor 5 miljard dollar in contanten en 1 miljard dollar in aandelen 3M. Het aandeel klom 1,4 procent.

U.S. Steel bevestigde gisteren dat het "meerdere ongevraagde overnamevoorstellen" heeft ontvangen voor het bedrijf of een deel ervan. Media berichtten eerder deze maand al dat Cleveland-Cliffs en ook ArcelorMittal interesse zouden hebben. Met "talrijke" partijen is inmiddels een geheimhoudingsovereenkomst gesloten, zei de Amerikaanse staalproducent. Het aandeel steeg ruim 3 procent.

Dinsdag nabeurs publiceerden HP en Hewlett Packard Enterprises resultaten. HP verloor bijna 7 procent in de elektronische handel nabeurs. HPE daalde 1,4 procent op de resultaten.

S&P 500 index 4.497,63 (+1,45%)

Dow Jones index 34.852,67 (+0,85%)

Nasdaq Composite 13.943,76 (+1,74%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag hoger.

Nikkei 225 32.435,28 (+0,7%)

Shanghai Composite 3.137,72 (+0,1%)

Hang Seng 18.583,11 (+0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0861. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0855 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0844 op de borden.

USD/JPY Yen 146,19

EUR/USD Euro 1,0861

EUR/JPY Yen 158,80

MACRO-AGENDA:

06:30 Producentenprijzen - Juli (NL)

06:30 Producentenvertrouwen - Augustus (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen en economisch sentiment - Augustus (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:00 Inflatie - Augustus vlpg (Dld)

14:15 Banenrapport ADP - Augustus (VS)

14:30 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Campbell Soup - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Salesforce - Cijfers tweede kwartaal (VS)