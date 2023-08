Hewlett Packard Enterprise lager na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hewlett Packard Enterprise heeft in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar iets meer winst en omzet geboekt dan beleggers op Wall Street hadden verwacht, maar de vooruitblik naar het volgende kwartaal was niet onverdeeld positief, bleek dinsdag nabeurs bij de publicatie van de resultaten van de concurrent van Dell. De nettowinst bedroeg 0,50 dollar per aandeel, wat 2 procent meer was dan een jaar eerder. De omzet steeg met 1 procent tot 7,0 miljard dollar, meldde de fabrikant van computerservers, netwerkapparatuur en dataopslagsystemen. Analisten rekenden vooraf op een winst per aandeel van 0,47 dollar met een omzet van 6,99 miljard dollar. Een jaar eerder was de nettowinst per aandeel 0,48 dollar en de omzet 6,95 miljard dollar. Het aandeel daalde ruim 1 procent in de elektronische handel nabeurs. Outlook HPE verwacht in het vierde kwartaal een winst van 0,50 dollar per aandeel, iets hoger dan de analistenconsensus van 0,49 dollar. De omzet zou moeten stijgen naar 7,35 miljard dollar. Dat is minder dan de 7,45 miljard dollar die analisten voorzagen. Bron: ABM Financial News

