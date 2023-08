Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag hoger gesloten, met de Amerikaanse prijzen die op hun hoogste niveau kwamen in meer dan een week, dankzij risico's voor de energiemarkt die het gevolg zijn van de orkaan Idalia die in de richting van Florida raast. De prijs van de oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,3 procent hoger op 81,16 dollar op de New York Mercantile Exchange. Het is de vierde dag op rij dat de olieprijs steeg en de hoogste slotstand in bijna twee weken. Eerder op de dag werd nog een dieptepunt op 79,34 dollar aangetikt, alvorens de prijs weer opliep. De prijsstijging bleef beperkt omdat er twijfels blijven over de vraagkant. Het is onduidelijk welke impact de orkaan zal hebben op de vraag en het aanbod, maar er lijkt niet te veel impact te zijn op de productie. Shell en Chevron, twee van de grootste producenten, zeiden beide dat de storm hun productie niet raakt. De orkaan kan wel dodelijke vernietiging veroorzaken in de bocht van Florida, meldde het Amerikaanse nationale orkaancentrum. In dit oostelijke van de Golf van Mexico zal er weinig impact zijn op de olieproductie, maar de vraag naar benzine en stookolie kan wel verstoord worden. Bron: ABM Financial News

