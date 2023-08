Nettovermogenswaarde HAL verder omhoog

(ABM FN-Dow Jones) HAL Trust heeft de nettovermogenswaarde in het eerste halfjaar met 663 miljoen zien toenemen en boekte een nettowinst van 550 miljoen euro. Dit bleek dinsdagavond uit het halfjaarverslag van de onderneming.

De nettovermogenswaarde steeg met 663 miljoen euro tot 13,5 miljard euro, of 149,72 euro per aandeel, rekening houdend met het dividend in contanten en de inkoop van eigen aandelen. Aan het einde van 2022 was dit 13,1 miljard euro, of 147,72 euro per aandeel.

De winst van 550 miljoen euro, of 6,20 euro per aandeel, maakte het verlies over dezelfde periode van vorig jaar ruim goed, toen een verlies van 161 miljoen euro of 1,82 euro per aandeel werd geleden.

Boskalis droeg 163 miljoen euro bij aan de winst.

Er was een afwaardering op goodwill voor Pro Gamers Group ter waarde van 374 miljoen euro.

De waarde van de belangen in beursgenoteerde ondernemingen, in Vopak, Safilo en SBM Offshore steeg van 2,6 miljard euro eind vorig jaar naar 2,8 miljard euro aan het einde van juni. Dit was gelijk aan de stand na het eerste kwartaal.

De halfjaaromzet van de niet-beursgenoteerde ondernemingen bedroeg 4,74 miljard euro, een stijging van 68 procent, die vooral te danken is aan de consolidatie van Boskalis.

Exclusief het effect van acquisities daalde de omzet van de niet-beursgenoteerde ondernemingen met bijna 5 procent.

HAL gaf dinsdag geen outlook voor 2023 af, "aangezien de nettowinst voor een belangr?k deel wordt bepaald door de resultaten van de beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen en mogel?ke boekwinsten en -verliezen".