Verlies Brill door afschrijving

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brill is in de eerste zes maanden van 2023 in de rode cijfers gedoken, hoewel de omzet licht steeg. Dit bleek dinsdag nabeurs uit de resultaten van de uitgever. "De autonome groei werd nog beïnvloed door de nasleep van de migratie naar een nieuwe distributiepartner", legde CEO Peter Hendriks uit. Sinds half juni zijn de wereldwijde distributiekanalen van Brill weer volledig operationeel, na het faillissement van haar vorige distributeur in oktober 2022, aldus het bedrijf. De achterstand in de levering van gedrukte boeken en tijdschriften wordt naar verwachting in het derde kwartaal opgelost, zo verwacht Brill. "Met de distributie weer op de rails, ondersteund door een robuuste productie van titels en artikelen, zijn de vooruitzichten voor dit jaar positief, tegelijkertijd zal veel afhangen van de ontwikkelingen in het laatste kwartaal", aldus topman Hendriks. Eerste halfjaar In de verslagperiode daalde de operationele winst van ruim 1 miljoen euro tot 232.000 euro, terwijl het EBITDA-resultaat daalde van 2,6 tot 2,4 miljoen euro. De brutowinst verbeterde van 17,1 miljoen naar 17,8 miljoen euro, maar onder de streep bleef een verlies van 133.000 euro over, of een verlies van 0,07 euro per aandeel. In de eerste zes maanden van 2022 behaalde Brill nog een nettowinst van 906.000 euro of 0,48 euro per aandeel. Het verlies verklaarde Brill door een afschrijving van 0,7 miljoen euro op uitgeefrechten. Het bedrijf verwacht in de komende jaren nog 1 miljoen aan afschrijvingen hierdoor. De omzet verbeterde op jaarbasis met ruim 2 procent naar 24,4 miljoen euro. De autonome groei was met 0,1 procent minimaal. Bij gedrukte broeken en e-boeken was sprake van een krimp. Het aandeel Brill sloot dinsdag 1,0 procent lager op 20,00 euro. Bron: ABM Financial News

