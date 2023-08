NN beloond in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger geëindigd, onder aanvoering van NN Group, dat met halfjaarcijfers kwam. De AEX eindigde 0,6 procent in de plus met een slot van 745,89 punten.

"Beleggers kijken vooruit naar de economische cijfers van deze week om een idee te krijgen van waar de rente naartoe zou kunnen gaan," volgens analisten van IG.

Groei- en inflatiedata, net als de twee Amerikaanse banenrapporten, kunnen de beurzen later in de week in beweging zetten.

Dinsdag werd het sentiment geholpen door het nieuws dat China en de VS weer in gesprek gaan over de handelsbeperkingen, zag investment manager Friso Rengers van ING.

"De boodschap is dat de economische banden tussen China en de VS niet volledig ontvlochten moeten worden", aldus Rengers.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in september verder is gedaald. En het Franse consumentenvertrouwen maakte een pas op de plaats, terwijl de markt rekende op een verbetering.



In de VS daalde het consumentenvertrouwen in augustus fors. "De stijgingen van juni en juli zijn door deze daling weggevaagd", concludeerde hoofdeconoom Dana Peterson van The Conference Board. "We zien dat consumenten zich vooral zorgen maken over stijgende prijzen in het algemeen en voor boodschappen en benzine in het bijzonder."



De euro/dollar handelde richting het slot op 1,0844. WTI-olie kostte ruim 80 dollar. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 4,15 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen werden cijfers van NN Group positief ontvangen. De verzekeraar genereerde in de eerste helft van 2023 flink meer kapitaal dan voorzien, terwijl de solvabiliteit steeg, waar analisten juist rekenden op een daling. KBC Securities verhoogde het advies voor NN naar Kopen. Het aandeel won ruim 10 procent en voerde daarmee de hoofdindex aan. ABN AMRO steeg bijna 3 procent en Philips bijna 2 procent.

Ook de verzekeraars ASR Nederland en Aegon zaten in de lift met winsten tot 1,5 procent. In het geval van Aegon is dit gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering van vandaag. ASR opent morgen zelf de boeken. Adyen was juist de dissonant met een koersverlies van ruim anderhalf procent, na een winst van bijna drie procent op maandag.

Heineken steeg iets meer dan een half procent na een positief rapport van JPMorgan. De Amerikaanse zakenbank zette Heineken op de kooplijst, na de koersval volgend op de halfjaarcijfers. Concurrent AB InBev blijft evenwel de favoriet van de analisten van JPMorgan.

In de AMX won Eurocommercial meer dan 2,5 procent en zat ook Fagron in de lift met een plus van 2,5 procent. Basic-Fit won ruim 2 procent. Alfen steeg meer dan een procent na koersdoelverlagingen door Berenberg en KBC Securities.

Van Lanschot Kempen stond opnieuw onder druk, met een verlies van ruim 2,5 procent

Galapagos steeg rond een half procent. Het farmabedrijf is een Fase 2-onderzoeksstudie gestart met een potentiële behandeling tegen lupus. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel op Galapagos licht, maar met een ongewijzigd Houden advies.

In de AScX won Ebusco ruim 2 procent na bekendmaking van drie nieuwe orders en Azerion, dat donderdag de boeken opent, steeg zelfs 7,5 procent. Fastned sloot meer dan 4 procent in de plus. Kendrion daalde ruim 2 procent na het melden van een cyberaanval.

Lokaal leverde NX Filtration circa 2 procent in na het openen van de boeken. De resultaten waren weinig verrassend na een waarschuwing in juli. Het management van de onderneming gaf dinsdag tegen ABM Financial News aan dat met een aantal grote, maar ook kleinere klanten, nog altijd wordt bekeken of de goede pilotresultaten omgezet kunnen worden in de levering van techniek.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen, met een plus voor de Nasdaq van ruim anderhalf procent.