U.S. Steel praat met meerdere partijen over overname

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) U.S. Steel praat met verschillende partijen over een mogelijke overname. Dit bevestigde de Amerikaanse staalproducent dinsdag in een brief aan de aandeelhouders. Eerder deze maand kondigde U.S. Steel een strategische evaluatie aan. Sindsdien is er een hoge mate van interesse geweest voor een eventuele overname, aldus het bedrijf, dat dinsdag bevestigde dat het met "talrijke" partijen inmiddels een geheimhoudingsovereenkomst heeft getekend en dat onder deze afspraken nu boekenonderzoeken plaatsvinden. Media berichtten eerder deze maand dat Cleveland-Cliffs en ook ArcelorMittal interesse zouden hebben. U.S. Steel wilde dinsdag geen namen noemen. Het bedrijf wil een eerlijk en competitief proces doorlopen om de waarde voor de aandeelhouders te maximaliseren, zei het dinsdag. Het aandeel noteerde dinsdag kort na de opening in New York tot een half procent in het groen. Bron: ABM Financial News

