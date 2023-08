Wall Street richting lichtrode opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lichtrode opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden in aanloop naar de openingsbel tot 0,1 procent lager.

Maandag sloten de indexen in New York duidelijk hoger, "toen de risico-aversie afnam na het signaal van Jerome Powell dat de rente voor langere tijd hoog blijft", schreven marktanalisten van CMC Markets.

"De markten houden nu rekening met nog één mogelijke renteverhoging door de Fed dit jaar", aldus CMC. De kans op nog een verhoging in november is meer dan 50 procent. Voor september rekent de markt nog altijd op een pas op de plaats.

Nu augustus op zijn einde loopt, lijkt het er volgens Naeem Aslam van Zaye Capital Markets op dat de Amerikaanse beurzen op maandbasis terrein zullen verliezen. Voor de S&P 500 zou dat de eerste negatieve maand zijn in vijf maanden, volgens de marktkenner.

"Het is belangrijk om te benadrukken dat de S&P 500 deze maand flirtte met zijn all-time high, dus het is heel normaal om wat winstnemingen te zien", vindt Aslam.

Later vandaag staat het Amerikaanse consumentenvertrouwen op de rol, net als de openstaande vacatures in de VS.

Groei- en inflatiedata, net als de twee Amerikaanse banenrapporten, kunnen de beurzen later in de week meer in beweging zetten.

De euro/dollar handelde dinsdag op 1,0787. WTI-olie kostte ruim 80 dollar. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg licht, tot 4,23 procent.

Bedrijfsnieuws

Best Buy opende vanmiddag de boeken. De aangepaste winst kwam afgelopen kwartaal uit op 1,22 dollar per aandeel en de omzet op 9,6 miljard dollar. Analisten rekenden op een aangepaste winst per aandeel van 1,06 dollar op een omzet van 9,52 miljard dollar. Best Buy verhoogde de winstverwachting dinsdag, maar de outlook voor de omzet ging aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte licht omlaag. Het aandeel noteerde in de voorbeurshandel tot 3 procent hoger.

Nio publiceerde vanmiddag de resultaten. Het aangepaste verlies per aandeel was met 3,28 Chinese yuan groter dan de markt verwachtte en ook de omzet viel tegen. De outlook was evenwel positief. Het aandeel lijkt dinsdag 7 procent lager te gaan openen.

Telecomaandelen als AT&T en Verizon zaten dinsdag in de voorbeurshandel in de lift, na koopaanbevelingen van Citi. Beide aandelen liggen op koers om met ruim een procent winst te gaan openen.

3M bevestigde dinsdag dat er een schikking is getroffen in een claim over de verkoop van ondeugdelijke oordoppen aan het Amerikaanse leger, waarvan 5 miljard dollar in contanten en 1 miljard dollar in aandelen 3M. Het aandeel gaat dinsdag een lichtgroene opening tegemoet.

U.S. Steel bevestigde dinsdag dat het "meerdere ongevraagde overnamevoorstellen" heeft ontvangen voor het bedrijf of een deel ervan. Media berichtten eerder deze maand al dat Cleveland-Cliffs en ook ArcelorMittal interesse zouden hebben. Met "talrijke" partijen is inmiddels een geheimhoudingsovereenkomst gesloten, zei de Amerikaanse staalproducent. Het aandeel noteerde voorbeurs ruim 2 procent hoger.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,6 procent op 4.433,31 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 34.559,98 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 13.705,13 punten.