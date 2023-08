Best Buy stelt winstverwachting naar boven bij

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Best Buy heeft de winstverwachting voor dit jaar verhoogd, maar werd voorzichtiger over de jaaromzet, nadat het in het tweede kwartaal beter presteerde dan analisten hadden voorzien. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse elektronicaretailer.

De aangepaste winst per aandeel wordt voor dit jaar door Best Buy ingeschat op 6,00 tot 6,40 dollar. Eerder rekende de keten op 5,70 tot 6,50 dollar.

Verder verwacht Best Buy nu een omzet van 43,8 tot 44,5 miljard dollar. Dat is minder dan de 43,8 tot 45,2 miljard dollar die voorheen werd voorzien. De vergelijkbare omzet daalt vermoedelijk met 4,5 tot 6,0 procent. Eerder rekende Best Buy op een afname met 3,0 tot 6,0 procent.

Tweede kwartaal

De omzet daalde in het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 29 juli, op jaarbasis van 10,3 miljard naar 9,6 miljard dollar. De verwachting van analisten geraadpleegd door FactSet lag op een omzet van 9,52 miljard dollar.

Op vergelijkbare basis daalde de omzet van Best Buy met 6,2 procent. Vorig jaar was er sprake van een daling van 12,1 procent. In het lopende derde kwartaal zal de daling "iets minder sterk" zijn dan 6,2 procent, verwacht CFO Matt Bilunas.

De nettowinst van Best Buy daalde van 306 miljoen naar 274 miljoen dollar en de aangepaste winst per aandeel daalde van 1,54 naar 1,22 dollar. De verwachting van analisten, geraadpleegd door FactSet, lag op 1,06 dollar.

Het aandeel Best Buy noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 0,6 procent hoger.