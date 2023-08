Groter verlies voor Nio

(ABM FN-Dow Jones) Het verlies voor Nio is in het tweede kwartaal opgelopen en de resultaten waren minder dan verwacht, maar de outlook was wel sterk. Dit bleek dinsdagmiddag uit het kwartaalrapport van de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen.

CEO William Bin Li zei in een toelichting een "solide" groei van het aantal auto's in de tweede helft van het jaar te verwachten, mede dankzij het nieuwe NT2.0 platform en een beter verkoopapparaat.

Nio verwacht in het derde kwartaal 55.000 tot 57.000 voertuigen af te leveren en een omzet te behalen van 18,9 miljard tot 19,5 miljard Chinese yuan. Analisten geraadpleegd door FactSet gaan uit van 18,0 miljard yuan.

Nio leverde in het tweede kwartaal 23.520 voertuigen af. Een jaar eerder waren dat er nog ruim 25.000 en in het eerste kwartaal meer dan 31.000.

In het afgelopen kwartaal liep het nettoverlies op naar 6,0 miljard yuan, of 835 miljoen dollar.

Het aangepaste verlies per aandeel kwam afgelopen kwartaal uit op 3,28 Chinese yuan, of 0,45 dollar, van 1,34 yuan in dezelfde periode een jaar eerder. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een verlies per aandeel van 2,96 yuan of 0,33 dollar.

De brutomarge daalde op jaarbasis van 13,0 tot slechts 1,0 procent. In het eerste kwartaal van 2023 lag de marge op 1,5 procent.

De omzet van Nio daalde van 10,3 miljard tot 8,8 miljard yuan, of 1,2 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 9,2 miljard yuan of 1,3 miljard dollar.

De opbrengst van de verkoop van auto's daalde bijna 25 procent op jaarbasis tot 7,19 miljard yuan. Op kwartaalbasis was sprake van een daling met ruim 22 procent.

Het aandeel Nio bewoog dinsdag in de Amerikaanse voorbeurshandel volatiel, waarbij een plus van 4 procent omsloeg in een verlies van 2,5 procent.