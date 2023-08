3M bevestigt miljardenschikking over oordoppen voor Amerikaanse leger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) 3M gaat onder voorwaarden akkoord met de betaling tot 6 miljard dollar in een claim over de verkoop van ondeugdelijke oordoppen voor gevechtssituaties aan het Amerikaanse leger. Dit meldde het bedrijf dinsdag, nadat persbureau Bloomberg daar maandag al over schreef, maar het toen hield op een bedrag van 5,5 miljard dollar. 3M betaalt het bedrag verspreid over de jaren 2023 tot en met 2029. Van de 6 miljard dollar is 5 miljard in contanten en 1 miljard in aandelen 3M. Het bedrijf neemt een voorziening van 4,2 miljard dollar voor aftrek van belastingen en verantwoordt deze in de cijfers over het derde kwartaal. Het bedrag dat 3M bereid zou zijn te betalen is ongeveer de helft van de 10 miljard dollar die het bedrijf volgens analisten mogelijk zou moeten betalen aan schadevergoeding als de rechter tot een uitspraak zou komen. 3M probeerde eerder onder de claim uit te komen door een faillissement dat uiteindelijk niet doorging omdat de rechter deze verbood. Het aandeel 3M lijkt dinsdagmiddag 1 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

