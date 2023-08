Futures voorspellen vlakke opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een nagenoeg vlakke opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden rond lunchtijd fractioneel in het groen.

Maandag sloten de indexen in New York duidelijk hoger, "toen de risico-aversie afnam na het signaal van Jerome Powell dat de rente voor langere tijd hoog blijft", schreven marktanalisten van CMC Markets.

"De markten houden nu rekening met nog één mogelijke renteverhoging door de Fed dit jaar", aldus CMC. De kans op nog een verhoging in november is meer dan 50 procent. Voor september rekent de markt nog altijd op een pas op de plaats.

Later vandaag staat het Amerikaanse consumentenvertrouwen op de rol, net als de openstaande vacatures in de VS.

Groei- en inflatiedata, net als de twee Amerikaanse banenrapporten, kunnen de beurzen later in de week meer in beweging zetten.

De euro/dollar handelde dinsdag op 1,0811. WTI-olie kostte ruim 80 dollar. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde licht, tot 4,20 procent.

Bedrijfsnieuws

Best Buy opent later vandaag de boeken. Analisten rekenen op een aangepaste winst per aandeel van 1,06 dollar op een omzet van 9,52 miljard dollar.

Nio publiceerde vanmiddag al resultaten. Het aangepaste verlies per aandeel was met 3,28 Chinese yuan groter dan de markt verwachtte en ook de omzet viel tegen. De outlook was evenwel sterk.

Telecomaandelen als AT&T en Verizon zaten dinsdag in de voorbeurshandel in de lift, na koopaanbevelingen van Citi.

3M bevestigde dinsdag dat er een schikking is getroffen in een claim over de verkoop van ondeugdelijke oordoppen aan het Amerikaanse leger, waarvan 5 miljard dollar in contanten en 1 miljard dollar in aandelen 3M.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,6 procent op 4.433,31 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 34.559,98 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 13.705,13 punten.