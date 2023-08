Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger, geholpen door niet al te veel zenuwen rondom het rentebeleid en signalen dat de VS en China weer bereid zouden zijn tot gesprekken over handelsbeperkingen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 485,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 15.856,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,2 procent met een stand van 7.336,71 punten. De Britse FTSE steeg 1,4 procent naar 7.438,32 punten.

"Beleggers kiezen ervoor om de strikte voortzetting van het beleid van centrale banken constructief uit te leggen", zei investment manager Friso Rengers van ING.

Wat het sentiment volgens Rengers ook helpt, is het nieuws dat China en de VS weer in gesprek gaan over de handelsbeperkingen. "De boodschap is dat de economische banden tussen China en de VS niet volledig ontvlochten moeten worden", aldus Rengers.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in september verder is gedaald. En het Franse consumentenvertrouwen maakte een pas op de plaats, terwijl de markt rekende op een verbetering.

Later vandaag staat nog het Amerikaanse consumentenvertrouwen op de rol, net als de openstaande vacatures in de VS.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het groen op 80,53 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 84,33 dollar werd betaald, een stijging van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0809. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0813 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0818 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Frankfurt kende vijf aandelen in het rood en Parijs zeventien. Het aandeel Carrefour daalde in Parijs met 3,9 procent. De plussen bleven in de Franse hoofdgraadmeter zeer bescheiden. De Duitse DAX zag de koers van het aandeel Rheinmetall met 2,3 procent oplopen. In Parijs was Unibail-Rodamco-Westfield de grootste stijger met 1,2 procent.



In Amsterdam blonk NN Group uit met een koerswinst van bijna 10 procent. De halfjaarcijfers werden enthousiast ontvangen en ook andere verzekeraars profiteerden hiervan met koersstijgingen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet.

De S&P 500 steeg maandag 0,6 procent op 4.433,31 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 34.559,98 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 13.705,13 punten.