Valuta: euro voorlopig in smalle bandbreedte

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,08 dollar, na een korte uitstapje op vrijdag onder dit niveau op 1,0771 dollar, na de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell, maar nog voor ECB-voorzitter Christine Lagarde in Jackson Hole aan het woord kwam.

"Powell was nog redelijk scherp, Lagarde zei eigenlijk niets essentieels", vindt valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury. "Daarmee beweegt de euro weer in een smallere bandbreedte van 1,9750 tot 1,0850 dollar. Vandaag verwachten wij weinig beweging, maar de agenda voor de tweede helft van de week biedt perspectief op meer beweging met Amerikaanse banen- en inflatiecijfers en diverse inkoopmanagersindices voor de industrieën in Europa, Azië en de VS", aldus Van der Meer.

Het Duitse consumentenvertrouwen over september daalde sterker dan verwacht naar 25,5 negatief. In Frankrijk bleef het vertrouwen onverwacht stabiel op 85, terwijl was gerekend op een stijging van de vertrouwensindex naar 87.

Voor vanmiddag gaat de aandacht in de VS uit naar de uitstaande vacatures over juli en het consumentenvertrouwen over augustus, zoals dat wordt gemeten door onderzoeksbureau The Conference Board.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,0811 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8572 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2610 dollar.