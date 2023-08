Beursblik: NN Group stelt beleggers gerust Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van NN Group zijn erg goed en analisten zullen hun taxaties naar boven gaan bijstellen. Dit schreven analisten van ING dinsdag in een reactie op de halfjaarcijfers van NN. Analist Jason Kalamboussis sprak zelfs van "exceptionele resultaten" bij de schadetak en de bankactiviteiten. ING denkt op basis van de halfjaarcijfers dat NN de doelstelling voor een kapitaalaanwas van 1,8 miljard euro in 2025 al in 2024 zal halen. De solvabiliteit van NN steeg daarnaast naar 201 procent per eind juni, en dit is een geruststelling voor beleggers, aldus de bank. De hoger dan verwachte ratio was volgens ING wel te danken aan gunstige marktbewegingen. Kalamboussis waarschuwde dat het probleem met de renteopslag op hypotheken nog niet is opgelost met de toezichthouder, en dit zou de ratio in de toekomst met circa 5 procentpunt kunnen raken. Tot slot is het volgens de analist van ING te vroeg om iets te zeggen over de toekomstige aandeleninkoopprogramma’s. De verzekeraar meldde vanochtend van plan te blijven om jaarlijks voor minimaal 250 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. ING hanteert een koopaanbeveling op NN Group met een koersdoel van 41,00 euro. Het aandeel straalt vanochtend op het Damrak en noteert rond de klok van half elf maar liefst 10 procent hoger op 38,12 euro. Bron: ABM Financial News

