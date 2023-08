NN Group uitblinker op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,4 procent hoger op 744,32 punten, terwijl de Midkap een half procent won. Onder de hoofdaandelen werden cijfers van NN Group met gejuich ontvangen. De verzekeraar genereerde in het de eerste helft van 2023 flink meer kapitaal dan voorzien, terwijl de solvabiliteit steeg, waar analisten juist rekenden op een daling. Het aandeel won 9 procent. Ook de verzekeraars ASR Nederland en Aegon zaten in de lift met winsten tot twee procent. In het geval van Aegon is dit gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering van vandaag. Adyen was juist de dissonant met een koersverlies van meer dan twee procent, na nog een winst van bijna drie procent maandag. In de AMX won Just Eat 2,0 procent. Alfen verloor bijna 2 procent na een koersdoelverlaging door Berenberg. In de AScX won Ebusco 2,8 procent na bekendmaking van drie nieuwe orders. Bron: ABM Financial News

