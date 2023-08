Beursblik: JPMorgan plaatst Heineken op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft dinsdag in een sectorrapport het advies voor Heineken verhoogd van Neutraal naar Overwogen en het koersdoel van 100,00 euro naar 110,00 euro. Door de terugval van het aandeel, na de rapportering van cijfers over de eerste helft van 2023, is Heineken volgens de analisten nu weer aantrekkelijk gewaardeerd. De bierbrouwer temperde eind juli de verwachtingen en het aandeel viel terug van iets onder de 100 euro naar 89,90 euro bij het slot maandag. JPMorgan voorziet dat de winst van de Amsterdamse brouwer in 2024 flink kan stijgen, onder meer omdat de inkoopkosten volgend jaar mee zullen vallen. De zakenbank denkt dat de winst 17 procent hoger uit kan vallen dan de analistenconsensus. Het aandeel Heineken handelt nu op een koers/winstverhouding van 14,5 procent, hetgeen duidelijk onder de historische waardering ligt. Overigens is concurrent AB InBev nog steeds de favoriet van JPMorgan, vooral dankzij de sterke marktpositie van de brouwer om de prijzen te bepalen in Latijns-Amerika en gunstigere inkoopkosten. Carlsberg is met een Onderwogen advies juist de gebeten hond bij de Amerikaanse zakenbank. De grote blootstelling aan Europa brengt volgens de analisten extra risico's met zich mee. Bron: ABM Financial News

