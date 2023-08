AEX start handelsdag naar verwachting weer hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek onder aanvoering van de techaandelen nog met een winst van 1,1 procent op 741,76 punten.

Er was maandag sprake van een nieuwsluwe handelsdag waarbij de internationale aandelenmarkten terreinwinst boekten, richting het einde van een maand waarin aandelen juist flink onder druk stonden.

Op Wall Street klom hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond ruim een half procent, terwijl techbeurs Nasdaq bijna een procent won. Ook in Azië vinden de indices vanochtend de weg omhoog met als absolute uitschieter de Hang Seng index in Hongkong met een winst van circa twee procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag rond 4,24 procent, na een piek ruim boven de 4,30 procent een week geleden, hetgeen toen nog tot nervositeit onder beleggers leidde.

De agenda was maandag leeg. De meeste aandacht zal later deze week uitgaan naar de Amerikaanse cijfers over de inflatie en het banenrapport in de VS. Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Lanschot Kempen, houdt rekening met een krappe arbeidsmarkt, maar die wel geleidelijk afkoelt.

De toespraak van Federal-Reserve-voorzitter Jerome Powell vrijdag tijdens het jaarlijkse symposium in Jackson Hole, leverde beleggers weinig nieuwe inzichten op.

In zijn toespraak zei Powell dat de inflatie weliswaar is afgenomen, maar waarschuwde ook dat deze nog altijd te hoog is. En mocht de economische groei robuust blijven, dan is dit een risico voor het bestrijden van de inflatie. En dus zijn verdere renteverhogingen niet uitgesloten, maar erkende Powell ook dat onzeker is hoe hoog de rente precies uit moet komen om de economie voldoende in toom te houden.

Volgens marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank wordt "de kans op een snelle renteverlaging door de Fed nu wat kleiner ingeschat." De markt schat de kans op nog een renteverhoging in september nog altijd laag in, maar meer dan 50 procent verwacht momenteel wel een verhoging in november.

Vandaag hebben beleggers onder meer aandacht voor de Amerikaanse Case Shiller huizenprijzenindex in juni en het consumentenvertrouwen in de VS.

Bedrijfsnieuws

NN Group genereerde in het de eerste helft van 2023 flink meer kapitaal dan voorzien, terwijl de solvabiliteit steeg, waar analisten juist rekenden op een daling. Operationeel genereerde NN 997 miljoen euro aan kapitaal, tegen 899 miljoen euro een jaar eerder, een stijging van bijna 11 procent. Hiermee wist NN de verwachtingen van analisten fors te overtreffen, die vooraf rekenden op 875 miljoen euro.

JPMorgan Research verhoogde het advies voor Heineken van Neutraal naar Overwogen. Het koersdoel ging daarbij van 100 euro naar 110 euro. Berenberg verlaagde juist het koersdoel voor Alfen van 86,00 naar 65,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies.

Galapagos is een Fase 2-studie gestart met GLPG3667, een potentiële behandeling voor systemische lupus erythematodes.

NX Filtration zag in de eerste helft van dit jaar bij een stabiele omzet het operationeel en nettoverlies stijgen. Dit maakte de ontwikkelaar en leverancier van filtertechnieken voor water- en dranken uit Enschede dinsdagochtend bekend.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag met 0,6 procent tot 4.433,31 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 34.559,98 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 13.705,13 punten.