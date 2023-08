Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Alfen verlaagd van 86,00 naar 65,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de zakenbank. In dit rapport wezen de analisten van Berenberg op de recente halfjaarcijfers, waarin duidelijk werd dat de marktomstandigheden uitdagend zijn voor EV Charging. "En dit overschaduwde de sterke groei bij Smart Grid Solutions en energieopslag", meent de bank. Verder was Berenberg verrast door de schuldpositie van 79 miljoen euro, want aan het einde van 2022 was dit nog een plus van ruim 4 miljoen euro. "Alfen is actief in drie segmenten die zonder twijfel een grote rol zullen spelen in de energietransitie", schreven de analisten, maar op de korte termijn blijven er zorgen over de prestaties van EV Charging en over het werkkapitaal. Berenberg verlaagde de taxaties voor de omzet en EBITDA in 2023 met 10 procent en 28 procent, in lijn met de nieuwe omzetoutlook van Alfen en de productmix. Maar ook voor 2024 tot en met 2027 werd de bank voorzichtiger. De omzettaxaties gingen met 8 procent omlaag en die voor de EBITDA met 15 procent. Alfen zal volgens de analisten in 2026 aan de onderkant van de margedoelstelling van Alfen van 15 tot 20 procent uitkomen. Eerder dacht Berenberg nog dat in 2024 zou gebeuren. Het aandeel Alfen sloot maandag op 54,04 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.