Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet, nadat er maandag ook al winst werd geboekt.

IG voorziet een openingswinst van 23 punten voor de Duitse DAX en een plus van 12 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 3 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag flink hoger geëindigd. De Britse FTSE bleef gesloten.

De beurzen in Europa liftten mee op het positieve sentiment in Azië, dat werd geholpen door ingrepen van de Chinese autoriteiten. Gisteren maakte Beijing bekend per direct de belasting op aandelentransacties te halveren, terwijl de Chinese beurzen onder meer de margin-verplichtingen versoepelden.

De autoriteiten gaven al langer signalen af dat ze de Chinese aandelenmarkt, de op één na grootste in de wereld, willen stimuleren nu het pré-covid herstel flink is afgevlakt en de schuldencrisis op de vastgoedmarkt zich verdiept. Ondanks de stijgingen van vandaag noteren de belangrijkste indices, de Hang Seng index in Hongkong en de Shanghai Composite, rond het laagste niveau in circa negen maanden.

Volgens Danske Bank waren de maatregelen omvangrijker dan gedacht.

Op rentegebied was het relatief rustig. Investment manager Friso Rengers van ING zag weinig verrassingen uit Jackson Hole. Centrale banken zetten simpelweg het beleid van de afgelopen 18 maanden voort, al hoeven obligatiebeleggers weinig rekening te houden met grote koersverliezen, want de rente zal niet nog eens zo fors verhoogd worden en de te ontvangen rente ligt een stuk hoger, aldus Rengers.

Volgens marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank werden de optredens van de Fed en de ECB als 'hawkish' beoordeeld. "De kans op een snelle renteverlaging voor de Fed wordt nu wat kleiner ingeschat. Voor Europa wordt de kans op nog een renteverhoging nu juist wat hoger ingeschat", aldus Mevissen.

Volgens analisten van SEB zijn de "Europese inflatie en de Amerikaanse werkgelegenheid de belangrijkste punten op de internationale macro-agenda deze week."

Stijgers en dalers

In Frankfurt ging Commerzbank aan kop met een winst van 2,5 procent en steeg Deutsche Bank ruim 2 procent. Zalando won bijna 2,5 procent. Dalers waren er nauwelijks. Vastgoedbedrijf Vonovia en E.ON verloren licht terrein.

In Parijs waren er helemaal geen dalers. Net als in de DAX deden ook in de CAC 40 financials goede zaken. BNP Paribas won 2 procent. De lijst werd aangevoerd door Teleperformance met een winst van meer dan 5 procent. Ook luxemerken als Hermes en LVMH zaten in de lift.

Amsterdam werd geholpen door de 'chippers' ASML, ASMI en Besi met koerswinsten van zo'n 1 tot 2,5 procent. Ook Adyen wist goed terrein te winnen, met een plus van bijna 3 procent, na de stevige daling van het aandeel in de afgelopen weken.

Euro STOXX 50 4.291.07 (+1,3%)

STOXX Europe 600 455,29 (+0,9%)

DAX 15.792,61 (+1,0%)

CAC 40 7.324,71 (+1,3%)

FTSE 100 7.338,58 (+0,1% - slot vrijdag)

SMI 11.032,76 (+0,7%)

AEX 741,76 (+1,1%)

BEL 20 3.653,47 (+0,9%)

FTSE MIB 28.544,56 (+1,2%)

IBEX 35 9.490,10 (+1,6%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Dinsdag gaan de Amerikaanse beurzen een groene opening tegemoet.

Wall Street sloot maandag hoger. Beleggers in New York haalden steun uit sterke sessies in Azië en Europa. Vannacht maakten de Chinese autoriteiten bekend per direct de belasting op aandelentransacties te halveren, terwijl de Chinese beurzen onder meer de margin-verplichtingen versoepelden.

De agenda was gisteren leeg. De meeste aandacht zal later deze week uitgaan naar de Amerikaanse cijfers over de inflatie en de werkgelegenheid. Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Lanschot Kempen, houdt rekening met een krappe arbeidsmarkt, maar die wel geleidelijk afkoelt.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag rond 4,24 procent, na een piek ruim boven de 4,30 procent een week geleden. De toespraak van Federal-Reserve-voorzitter Jerome Powell vrijdag tijdens het jaarlijkse symposium in Jackson Hole, leverde beleggers weinig nieuwe inzichten op.

In zijn toespraak waarschuwde Powell dat de inflatie weliswaar is afgenomen, maar nog altijd te hoog is. En mocht de economische groei robuust blijven, dan is dit een risico voor het bestrijden van de inflatie. En dus zijn verdere renteverhogingen niet uitgesloten, maar erkende Powell ook dat onzeker is hoe hoog de rente precies uit moet komen om de economie voldoende in toom te houden.

Volgens investment manager Friso Rengers van ING zetten de centrale banken simpelweg het beleid van de afgelopen 18 maanden voort.

Volgens marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank wordt "de kans op een snelle renteverlaging door de Fed nu wat kleiner ingeschat." De markt schat de kans op nog een renteverhoging in september nog altijd laag in, maar meer dan 50 procent verwacht momenteel wel een verhoging in november.

Een vat WTI-olie werd maandag iets duurder op zo'n 80 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Jabil bereikte een overeenkomst om zijn mobiliteitsactiviteiten te verkopen aan BYD Electronic in een deal die wordt gewaardeerd op ongeveer 2,2 miljard dollar. De aandelen werden maandag bijna 9 procent duurder.

Diverse media berichtten dat 3M onder voorwaarden akkoord is gegaan met de betaling van 5,5 miljard dollar in een claim over de verkoop van ondeugdelijke oordoppen aan het Amerikaanse leger. Het bedrag dat 3M bereid zou zijn te betalen is ongeveer de helft van de 10 miljard dollar die het bedrijf volgens analisten mogelijk zou moeten betalen als de rechter tot een uitspraak zou komen. Het aandeel 3M reageerde positief op de berichtgeving en steeg meer dan 5 procent.

Aandelen van de Chinese autofabrikant Xpeng stegen ruim 5 procent. Xpeng kondigde aan dat het Didi’s slimme elektrische auto activiteiten zal overnemen in een deal ter waarde van 744 miljoen dollar. Xpeng is van plan om in 2024 een geheel nieuw merk voor elektrische auto’s te lanceren, dat momenteel wordt ontwikkeld onder de projectnaam 'Mona'. Het bedrijf wil onder dit merk auto's op de markt brengen die omgerekend minder dan 20.000 euro kosten.

Het Chinese Alibaba steeg maandag met meer dan 2,5 procent en ook JD.com en Baidu stegen 2,5 procent.

S&P 500 index 4.433,31 (+0,6%)

Dow Jones index 34.559,98 (+0,6%)

Nasdaq Composite 13.705,13 (+0,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdagochtend over de brede linie hoger. Vooral in China doen de beurzen het goed.

Nikkei 225 32.282,28 (+0,3%)

Shanghai Composite 3.141,82 (+1,4%)

Hang Seng 18.496,26 (+2,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0825. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0818.

USD/JPY Yen 146,48

EUR/USD Euro 1,0825

EUR/JPY Yen 158,55

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumentenvertrouwen - September (Dld)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Juni (VS)

16:00 Vacatures - Juli (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Best Buy - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Hewlett Packard - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 HP Inc - Cijfers tweede kwartaal (VS)